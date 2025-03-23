На Полтавщині пролунав вибух

Росія знову атакує Україну "Шахедами". Увечері 23 березня гучно було на Полтавщині.

Вибух пролунав у Кременчуці. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибухи на Полтавщині

Повітряну тривогу у Полтавській області оголосили о 21:15.

Увага! Місто Кременчук! Над містом ворожий ударний БпЛА. Перебувайте в укриттях!,

– ще о 22:08 повідомляли Повітряні сили.

Але про вибух стало відомо за пів години – о 22:41.

За декілька хвилин до цього у ПС також проінформували про фіксацію БпЛА на південному заході Полтавщини, південним/західним курсом.

О 22:53 Кременчук знову попередили про рух ворожих ударних безпілотників у напрямку міста та закликали.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Наразі про можливі наслідки атаки на Кременчук місцева влада не повідомляла.