На Полтавщині сталася детонація боєприпасів: зруйновано житловий сектор

Вдень, 23 липня в селищі Котельва Полтавської області сталася детонація боєприпасів у місцевому військовому підрозділі. Внаслідок інциденту є пошкодження.

Про це повідомила селищна голова Тетяна Корост. За її словами, відомо про руйнування житлового сектору.

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У Полтавській області сталася детонація боєприпасів

Згідно з оприлюдненою головою селища інформацією, внаслідок детонації боєприпасів виникла пожежа в господарській будівлі, а також зруйновано житловий сектор, який розташований на прилеглій території.

Наразі масштаби руйнувань та кількість постраждалих з'ясовують. Відомо, що наслідки цього інциденту станом на зараз ліквідовують рятувальники, військові, а також правоохоронці.

Котелевською селищною радою утворено штаб із ліквідації надзвичайної ситуації, затверджено план із її ліквідації,

– йдеться у повідомленні Котелевської громади.

Зазначається, що триває розслідування вибуху. Водночас селищна рада закликала мешканців зберігати спокій і не поширювати фото та відео з місця події, детальнішу інформацію вочевидь буде оприлюднено дещо згодом.

В ОВА додали, що у Котелевській громаді трапилася надзвичайна ситуація. Виникла пожежа в складському приміщенні, яку супроводжували вибухи. З огляду на безпекові питання, без деталей. Наразі правоохоронці проводять необхідні слідчі дії, щоб встановити причини ситуації, що виникла.

Через масштаб пожежі були евакуйовані люди з сусідніх домогосподарств. Рятувальники ліквідували наслідки займання. Є пошкодження цивільної інфраструктури. Постраждалих серед населення немає. Людям, чиї будинки пошкоджені, буде надана допомога. Відпрацьовуємо це питання разом із громадою. Тримаємо ситуацію на контролі,

– написав Пронін.

Нагадаємо, у квітні у селищі Квітневе Первомайської громади Миколаївського району від вибуху боєприпасу постраждали юнак і неповнолітня. Як попередньо зазначалося раніше, постраждалі виявили боєприпас, принесли його додому та намагалися з ним щось зробити.