На Полтавщині усю ніч тривала тривога: інформація про вибухи не підтвердилася

Ніч на 27 квітня видалася неспокійною для мешканців Полтавщини. Вночі у Полтаві багато хто чув звуки вибухів.

Загалом у Полтавській області за ніч на 27 квітня чотири рази оголошували повітряну тривогу. А о 8:06 – ще один раз. На ранок стало відомом, що інформація по вибухах у Полтаві, яка була до цього, не підтвердилася. Про це повідомили на щоденному зведенні обласних ВА для Офісу Президента, повідомляє 24 канал.

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До цього вночі начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив, що в деяких районах Полтави й передмістях багато хто чув звуки, схожі на вибухи. Цю інформацію подав і міський голова Полтави Олександр Мамай.

Однак Лунін додав, що інформації про ракетні удари, руйнування інфраструктури, постраждалих або збиті ракети на той час немає.

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