На Полтавщині вантажівка врізалася у потяг: 6 рейсів затримують, чергова на станції постраждала

На станції Решетилівка, що у Полтавській області, зіштовхнулися вантажівка і потяг. Через аварію низку потягів у напрямку Харків – Київ затримують.

Від зіткнення постраждала чергова по переїзду. Жінку вночі довелося шпиталізувати.

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Що відомо про зіткнення потяга і фури

Аварія сталася близько третьої години ночі 30 липня. Вантажівка і потяг зіштовхнулися на регульованому залізничному переїзді на станції Решетилівка. На місце одразу ж виїхала бригада ремонтників,

Як написали в Укрзалізниці, жертв зіткнення немає. Втім, чергову по залізничному переїзду довелося шпиталізувати. Детальнішої інформації про те, що сталося із постраждалою, наразі немає.

Які рейси затримують

В Укрзалізниці повідомили, що через ремонт колії вимушено затримуються 6 потягів. Для більшості рейсів затримка складає у межах 1 – 2 годин.

Станом на 07:15 30 липня спізнюються поїзди:

№ 85 Новоолексіївка – Львів (затримка склала 3 години 40 хвилин);

№ 17 Харків – Ужгород (затримка склала 1 годину 50 хвилин);

№ 10 Маріуполь – Київ (затримка склала 1 годину 40 хвилин);

№ 38 Запоріжжя – Київ (затримка склала 1 годину 15 хвилин);

№ 41 Дніпро – Трускавець (затримка склала 1 годину 10 хвилин);

№ 11 Новоолексіївка – Київ (затримка склала 1 годину 10 хвилин).