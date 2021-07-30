На Полтавщині вантажівка врізалася у потяг: 6 рейсів затримують, чергова на станції постраждала
Джерело:Укрзалізниця
На станції Решетилівка, що у Полтавській області, зіштовхнулися вантажівка і потяг. Через аварію низку потягів у напрямку Харків – Київ затримують.
Від зіткнення постраждала чергова по переїзду. Жінку вночі довелося шпиталізувати.
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Що відомо про зіткнення потяга і фури
Аварія сталася близько третьої години ночі 30 липня. Вантажівка і потяг зіштовхнулися на регульованому залізничному переїзді на станції Решетилівка. На місце одразу ж виїхала бригада ремонтників,
Як написали в Укрзалізниці, жертв зіткнення немає. Втім, чергову по залізничному переїзду довелося шпиталізувати. Детальнішої інформації про те, що сталося із постраждалою, наразі немає.
Які рейси затримують
В Укрзалізниці повідомили, що через ремонт колії вимушено затримуються 6 потягів. Для більшості рейсів затримка складає у межах 1 – 2 годин.
Станом на 07:15 30 липня спізнюються поїзди:
- № 85 Новоолексіївка – Львів (затримка склала 3 години 40 хвилин);
- № 17 Харків – Ужгород (затримка склала 1 годину 50 хвилин);
- № 10 Маріуполь – Київ (затримка склала 1 годину 40 хвилин);
- № 38 Запоріжжя – Київ (затримка склала 1 годину 15 хвилин);
- № 41 Дніпро – Трускавець (затримка склала 1 годину 10 хвилин);
- № 11 Новоолексіївка – Київ (затримка склала 1 годину 10 хвилин).