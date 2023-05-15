Загадково зник ще у квітні: на Полтавщині знайшли мертвим 19-річного хлопця

Юнак зник за загадкових обставин 15 квітня. Його пошуки тривали протягом місяця. На жаль, хлопець загинув – тіло виявили у річці Артополот.

Юнак вийшов з будинку 15 квітня близько о 18:00. Поліція одразу почала пошукові заходи.

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Хлопця знайшли мертвим у річці

У квітні жінка звернулася до правоохоронців із заявою про зникнення 19-річного сина Владислава Єжелого, мешканця села Піски Заводської громади. На момент зникнення Владислав Єжелий був одягнений у куртку чорного кольору, спортивний костюм білого кольору, взутий у чорні кросівки. Правоохоронці відразу почали пошуки, проте знайти юнака вдалося лише через місяць.



Загиблий Владислав Єжелий / Фото ГУНП в Полтавській області

Тіло юнака знайшов місцевий житель у річці Артополот, на території села Піски Заводської тергромади. На місце інциденту відразу викликали правоохоронців.

Слідчо-оперативна група поліції встановила, що загиблим є 19-річний житель Миргородського району, який зник увечері 15 квітня 2023 року. Нині правоохоронці встановлюють обставини інциденту. У межах відкритого кримінального провадження також призначили судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Наразі відомо, що судове розслідування здійснюють за статтею "Вбивство, тобто навмисне протиправне заподіяння смерті іншій людині".

На Тернопільщині загинули люди у приватному ставку

У Тернопільській області 9 травня знайшли тіла 2 чоловіків у приватному ставку. Трагічний інцидент стався у Кременецькому районі.

Тіла чоловіків виявили місцеві жителі. Вони відразу викликали на місце інциденту правоохоронців та швидку. Чоловіків витягли із води, проте медики лише констатували смерть. До того ж під час огляду не знайшли слідів насильницької смерті.

Під час перевірки слідчі встановили, що загиблі – орендар ставка та його помічник. Правоохоронці вважають, що чоловіки могли потонути, рятуючи один одного, або загинули в результаті ураження струмом. Деталі стануть відомими після проведення судово-медичної експертизи.

Наразі триває досудове розслідування. Справу кваліфікують як нещасний випадок.