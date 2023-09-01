Плюнув в лице воїну, публічно принижував бійців: полтавського фітнес-тренера відправили у СІЗО

Октябрський районний суд Полтави обрав запобіжний захід фітнес-блогеру, якого звинувачують в образі честі та гідності військовослужбовця. Попередньо відомо, що полтавець поширив орієнтовно 70 публікацій, що дискредитують військовослужбовців.

Суд 1 вересня 2023 року задовольнив клопотання слідчих та прокуратури. До речі, затримали Романа Заволоку 30 серпня 2023 року, пише 24 Канал.

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Який запобіжний захід обрали фітнес-тренеру

Сьогодні (1 вересня – 24 Канал) Октябрський районний суд задовольнив клопотання слідчих та прокуратури й обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою,

– заявили у поліції.

Суспільне написало, що Роман Заволока буде під варто 60 діб. У Офісі генпрокурора пояснили, що підозрюваному обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

До речі, захисниця полтавця не дозволила називати її прізвище чи показувати обличчя. Проте вона просила призначити запобіжний захід, який не буде пов'язаний із триманням під вартою.

"Я ненавиджу країну-агресора, яка розпочала цю війну. І я усіма силами намагаюся звести неправомірні дії людей у владі корупційних, які беруть з війни хлопців, які постраждали, які отримали поранення, контузії. І замість того, щоб зробити їм виплату та посадити вдома, вони ставлять їх патрулювати вулиці та вручати людям повістки, розуміючи, що люди будуть реагувати на це агресивно", – заявив Заволока у залі суду.

Що відомо про справу полтавського фітнес-тренера