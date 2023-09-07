Полум'я пожирає один з найбільших у Росії заводів: "бавовна" перевершила саму себе у Брянську

У Росії триває фестиваль "тривожності". Цього разу надвечір 7 вересня "бавовна" навідала Брянськ.

Раптом спалахнув "Кремній Ел" – один з найбільших у Росії заводів з виробництва мікроелектроніки. Вочевидь, це подарунок "бавовни" до Дня воєнної розвідки України. Але потішаться з цієї нагоди всі українці. Бо нам дуже подобається, як воно горить. Деталі про пожежу повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Росіяни вже бідкаються через атаку якихось "безпілотників". Їх "побачив" і місцевий губернатор Олександр Богомаз. Він заявив, що традиційно для Росії "постраждалих немає".

У Брянську горить завод: дивіться відео

Місцева влада вкотре розповіла байку про роботу "легендарної ППО". Вона начебто щось там збила. Можливо, Бабу Ягу, яка летіла на мітлі над Брянськом. Жодних реальних доказів, що російська "ППО" – ефективна, не було й не буде. Але байку про неї пропагандисти повторюють день за днем. Таке враження, що "ППО" вже стала частиною російського фольклору як Іван Дурень та Чахлик Невмирущий.

Чому "Кремній Ел" – такий важливий

До слова, наприкінці серпня "бавовна" вже навідувала "Кремній Ел". Повідомляли, що тоді уразили Цех номер 20. Там спалахнула пожежа. Водночас місцева влада й тоді не обійшлася без байки про "ППО", яка "збила безпілотники". Ця методичка добряче застаріла, а, щоб вигадати нову, росіянам бракує креативності.

"Кремній Ел" – другий у Росії виробник мікроелектроніки. За даними Defence Express, 90% виробництва йде у військову продукцію. Зокрема, на певному етапі "Кремній Ел" долучений навіть до виробництва "Іскандерів". Росія інвестує у завод колосальні суми. Лише, за офіційними даними, там працюють приблизно 1 700 працівників.

Росіянам, яким цього вечора "тривожненько", варто зрозуміти: все тільки починається. І "бавовна" у їхніх містах лише набиратиме обертів.