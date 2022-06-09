Полуниця по 65, картопля по 30: які ціни на овочі в Маріуполі і чи можна розрахуватись гривнями

Овочі та фрукти в тимчасово окупованому Маріуполі продають за гривні. Однак не всі люди мають змогу їх купити.

У місцевому телеграм-каналі Mariupolnow оприлюднили ціни на овочі та фрукти на одному з ринків Маріуполя. Важливо, що їх досі продають у гривнях.

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Не кожен може собі дозволити овочі та фрукти

Полуницю продають за 65 гривень, картоплю – по 30, моркву – по 40. Ціна на зелений перець – 110 гривень, часник – 150 гривень, помідори – по 65 та по 80. Вартість буряка – 35 гривень, цибулі – 30 гривень.

Найбільше проблема, що готівку можна зняти з карточки лише за 30% комісії. Відповідно, щоб придбати кілограм картоплі, потрібно буде ще заздалегідь заплатити лишні кошти за готівку.

У телеграм-каналі "ЯМаріуполь" наголошують, що не всі можуть собі дозволити часто купляти овочі та фрукти. Адже зараз з роботою в місті є проблеми.

Ціни на одному з ринків Маріуполя

Картопля по 30, полуниця – по 65 гривень / Фото Mariupolnow

Нагадаємо, за час повномасштабної війни Росії з Україною населення Маріуполя зменшилося приблизно в 5 разів. За цей час сотні тисяч місцевих жителів покинули свої домівки, а щонайменше 22 тисячі людей – загинули. Зараз в Маріуполі перебуває від 100 до 120 тисяч місцевих жителів.

Приблизно 50 – 70 тисяч маріупольців перебувають в сусідніх селах або на тимчасово окупованих територіях сходу й півдня України.

47 тисяч людей були депортовані на територію Росії та Білорусі.

Близько 200 тисяч людей виїхали на підконтрольну Україні територію.

В Маріуполі зараз просто жахлива ситуація. Російські окупанти зруйнували місто, а тепер видають місцевим мешканцям невелику допомогу, за якою доводиться чекати по кілька годин. Крім того, в Маріуполі досі немає централізованого водопостачання.

Нещодавно радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко оприлюднив фотографії з міста. Там зараз безліч сміття, завалів. А деякі трупи досі лежать на вулиці.

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