Полька прославляла Путіна у соцмережах: суд відправив її на психічне обстеження
Джерело:Gazeta Wyborcza
59-річна вчителька Мажена з Польщі виставляла пости у соцмережі, де прославляла Владіміра Путіна та бажала перемоги Росії. Жінка виправдовувалась "медитацією".
Мешканку гміни Соботка під Вроцлавом судили за пропагандистські пости у соцмережах. У своїх публікаціях Мажена дякувала Путіну та сподівалася на перемогу Росії.
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Що загрожує польці
На проросійські дописи прихильниці "руского міра" звернула увагу місцева прокуратура та висунула їй звинувачення за статтею 117 Кримінального кодексу (за публічний заклик до розв'язання загарбницької війни).
За вказаною статтею жінці загрожує позбавлення волі від 3 місяців до 5 років. Днями у Вроцлаві відбувся суд над полячкою. Цікаво, що жінка відмовилася визнавати провину, а пояснила, що поширювала свої думки після медитації "серцем, а не розумом".
Водночас вона заявила, що не підтримує війну та не має нічого проти біженців. Пояснює вона це тим, що серед її друзів є українці і що загалом, вона нібито є емпатичною людиною.
Полька також розповіла, що кілька років тому була з благодійною місією в Індії, де зустрілася з Далай-ламою. Там вона нібито навчилася медитувати, і свої пости, як стверджує жінка, публікувала після глибокої медитації.
Зважаючи на ці обставини, суддя призначив обвинуваченій психіатричну експертизу. Лише після отримання висновку фахівців суд призначить дату наступного засідання.
У Польщі спалили "швидкі", які мали їхати в Україну: що відомо
- У Радлуві, що на південному сході Польщі, 35-річний чоловік навмисно підпалив карети швидкої допомоги. Одна машина швидкої згоріла повністю, а іншу – можливо, можна відремонтувати.
- Ці карети швидкої повинні були відправити до України. Одна з них призначалася для лікарні у Харкові.
- Зауважимо, що загалом до України повинні були доставити 10 автомобілів – шість санітарних і чотири пікапи. Однак залишилось лише 4 карети швидкої допомоги та 2 пікапи.
- До речі, інша частина транспорту – дві вантажівки з медичним обладнанням – не постраждали і їх все ж таки відправили в Україну.