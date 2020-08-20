Митрополит Епіфаній освятив Стіну пам'яті полеглих за Україну. Згадки про усіх українських захисників, які загинули під час війни з Росією, розмістили на одній зі стін Михайлівського Златоверхого монастиря.

Фото – на стіні Михайлівського Златоверхого монастиря

Стіна пам'яті розташована вздовж вулиці Трьохсвятительської та неподалік Михайлівської площі. Про освячення Стіни повідомив сам предстоятель ПЦУ на своїй сторінці у фейсбук.

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Неоголошена російсько-українська війна продовжує заносити імена наших воїнів на цю стіну. Ми віримо, що настане той день, коли на неї не доведеться вносити нові світлини українських воїнів. Та наш обов'язок – зробити усе, щоби зберегти пам’ять про велику жертву полеглих,

– зазначив Епіфаній.

Предстоятель наголосив, що ця Стіна має стати особливим місцем для кожного громадянина України, адже на ній закарбовані ті, хто здійснили найбільший подвиг заради ближнього.

Дивіться фото з освячення Стіни пам'яті полеглих за Україну / Фото зі сторінки предстоятеля ПЦУ: