Про це пише RMF24.

Полякам надсилають мобілізаційні картки

Як пояснюється, мобілізаційна картка видається в мирний час. Це інформаційний документ, що підтверджує мобілізаційне призначення. У ньому вказується підрозділ і місце, до якого вони повинні негайно з'явитися, але лише у разі мобілізації або початку війни.

Представники Центрального військового набору запевняють, що процедура є стандартною та проводиться щорічно.

Мобілізаційні картки в основному видаються солдатам запасу, але їх також можуть отримати спеціалісти в ключових військових галузях, такі як лікарі, ІТ-фахівці та логісти.

Картки також можуть бути видані окремим цивільним особам, які у разі мобілізації або війни могли б підтримувати військових, наприклад, у виконанні завдань, пов'язаних з енергетикою, транспортом, зв'язком або адмініструванням. Подібні домовленості застосовуються до військовослужбовців.

Військові видають мобілізаційні картки для попереднього призначення осіб на конкретні завдання, щоб у кризовій ситуації організацію не доводилося організовувати з нуля.

Неявка може призвести до позбавлення волі на строк не менше 3 років. Однак існують певні обставини, які можуть звільнити їх від цього зобов'язання.

Призначення може бути скасовано, якщо солдат запасу перевищує певний вік. Причинами можуть також бути постійний виїзд за кордон, визнання непридатним для певної посади або законне засудження до позбавлення волі без випробувального терміну.

Сімейні обставини також можуть бути винятком – якщо обоє з подружжя отримали таку повістку одночасно та мають дитину віком до 18 років.

Нагадаємо також, що Польща вводить часткові обмеження на польоти через війну в Україні. Стосуються вони східної частини країни і діятимуть з 10 вересня 2026 року до 9 грудня 2026 року.

Зона обмежень охоплює територію від рівня землі до висоти приблизно 3 кілометрів. Тому вони не поширюються на пасажирські літаки, що експлуатуються на великих висотах.