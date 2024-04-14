Туристи-екстремали: поляки на квадроциклах "прорвали" кордон України з Угорщиною

На українсько-угорському кордоні 14 квітня трапився незвичний інцидент. Четверо поляків на квадроциклах незаконно увірвалися на територію нашої держави.

Виявилося, що громадяни Польщі зовсім не планували порушувати закон. У квітні у Польщі стартувала акція під назвою "2222 км", суть якої полягає в тому, що добровольці зобов’язані долати щодоби близько 300 кілометрів здебільшого бездоріжжям на шляху до Стамбула. Вони були її частиною.

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Інцидент на угорському кордоні

У неділю 14 квітня четверо поляків на трьох квадроциклах незаконно перетнули кордон поза пунктами пропуску. Йдеться про ділянку угорсько-українського кордону. Група реагування прикордонної служби "Бодалово" Мукачівського загону затримала порушників. З'ясувалося, що громадяни Польщі займаються екстремальним прокатом кросових мотоциклів та квадроциклів, а в Україні вони опинилися, бо просто заблукали.

У підтримку акції "2222 км" чоловіки саме долали маршрут від Кракова до Стамбула, щодоби, здебільшого бездоріжжям, проїжджали 300 км. Втративши звʼязок, заблукали й так опинилися в Україні,

– пояснили у ДПСУ.

Затримані поляки з їх квадроциклами / фото Держприкордонслужби

На іноземців складено адмінпротоколи через незаконний перетин кордоні. Невдовзі, в порядку реадмісії, їх повернуть до Угорщини.

Поляки незаконно перетнули кордон: дивіться відео

Скандал на кордоні

На пункті пропуску з Польщею виник скандал. Ветеран війни, який втратив обидві кінцівки, поскаржився на прикордонника. Коли військовий надав паспорт та військовий квиток, де зазначено, що він "знятий з військового обліку", працівник ДПСУ додатково попросив ще й медичні документи, що підтверджують діагноз.

Речник ДПСУ Андрій Демченко зазначив, що не розуміє реакцію військового, адже інспектор діяв в установленому законом порядку. Він пояснив, що затягування процесу перевірки не було, адже військовий їхав в автівці не сам.