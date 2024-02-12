Ницість і ганьба, – Садовий про висипане поляками українське зерно
Джерело:Андрій Садовий
Польські фермери висипали на дорогу українське зерно з вантажівок біля пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ". Андрій Садовий відреагував на цю витівку поляків.
Міський голова Львова Андрій Садовий засудив польських протестувальників, які розсипали українське зерно на кордоні.
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Реакція Андрія Садового на вчинки польських фермерів
Назвемо речі своїми іменами. На цьому фото – українське зерно, яке висипали польські, а насправді проросійські провокатори, з українських вантажівок,
– заявив Андрій Садовий.
Українське зерно, яке розсипали польські фермери / Фото Андрій Садовий
Мер Львова зазначив, що псевдоблокада на кордоні триває.
"Українці буквально поливають кров'ю поля, які родять це зерно. Збирати пшеницю на полі, яке бачило війну, – це як працювати сапером, – висловився Садовий.
Міський голова Львова наголосив, що такі дії – ницість і ганьба.
Що цьому передувало
- У неділю, 11 лютого, польські фермери, які протестують біля кордону з Україною, висипали частину зерна з трьох українських вантажівок поблизу пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ".
- Відомо, що учасники блокади підійшли з болгарками й порізали ними замки та відсіки. Очевидці розповіли, що протестувальники "взяли болгарку на батарейці. І хотіли просто вирізати люка. Зірвали пломбу. І висипали пшеницю. З кожного самохода, як мінімум, висипалось десь напевно по тонни три точно".
- Згодом польські правоохоронці повідомили, що водії фур, з яких поляки висипали зерно, повернулися в Україну.