Ницість і ганьба, – Садовий про висипане поляками українське зерно

Польські фермери висипали на дорогу українське зерно з вантажівок біля пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ". Андрій Садовий відреагував на цю витівку поляків.

Міський голова Львова Андрій Садовий засудив польських протестувальників, які розсипали українське зерно на кордоні.

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Реакція Андрія Садового на вчинки польських фермерів

Назвемо речі своїми іменами. На цьому фото – українське зерно, яке висипали польські, а насправді проросійські провокатори, з українських вантажівок,

– заявив Андрій Садовий.



Українське зерно, яке розсипали польські фермери / Фото Андрій Садовий

Мер Львова зазначив, що псевдоблокада на кордоні триває.

"Українці буквально поливають кров'ю поля, які родять це зерно. Збирати пшеницю на полі, яке бачило війну, – це як працювати сапером, – висловився Садовий.

Міський голова Львова наголосив, що такі дії – ницість і ганьба.

Що цьому передувало