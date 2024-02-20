Поляки розсипали зерно з залізничних вагонів Укрзалізниці, яке прямувало транзитом до Німеччини

Польські протестувальники відкрили люки двох українських вантажних вагонів, у яких було зерно. Відповідно, воно розсипалось на колії.

В Укрзалізниці наголосили, що цей український вантаж прямує до Німеччини транзитом через Польщу.

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Поляки відкрили люки двох вагонів з зерном

Інцидент відбувся на вантажній станції "Медика". Про несанкціоноване втручання в роботу залізниці вже проінформували польську залізницю та посольство України в Польщі.

Компанія зазначила, що дотримується введеної у квітні 2023 року заборони на імпорт зернових вантажів до Республіки Польща та лише перевозить транзитом ці вантажі територією сусідньої країни. Органи Польщі опломбовують їх на кордоні, тож українське зерно з вагонів ніяк би не змогло просочитися на польський ринок.

Усі вагони на кордоні перевіряють контролюючі органи Польщі, їх опломбовують. Це унеможливлює потрапляння українського зерна на ринок Польщі,

– уточнили в Укрзалізниці.

В Укрзалізниці обурені діями польських протестувальників. Компанія зазначила, що такі дії грають на руку лише Росії.

Укрзалізниця обурена такими діями польських протестувальників та закликає припинити незаконні дії. Такі вчинки не сприяють розв’язанню можливих проблем, а грають на руку країні-агресору. Наразі компанія направила відповідне звернення до польських правоохоронних органів,

– мовиться в повідомленні.

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков вважає, що розсипане українське зерно на залізничних коліях у Польщі – чергова політична провокація, спрямована на розкол між нашими народами.

В очікуванні перебувають близько 40 вантажних вагонів

Наразі на вантажній станції "Медика" перебувають в очікуванні перевантаження близько 40 українських вантажних вагонів із сільськогосподарською продукцією.

Натомість пасажирські поїзди до Республіки Польща та зворотно наразі курсують за графіком.