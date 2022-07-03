Поляки збирають на "Байрактар" для України: скільки вже задонатили
У Польщі організували збір коштів на ударний безпілотник "Байрактар" для Збройних сил України. Загалом планують зібрати 22,5 мільйона злотих (понад 4,5 мільйона євро).
Станом на 3 липня вже вдалося зібрати 3 мільйони 900 тисяч злотих. Це приблизно 39 мільйонів гривень. Про це 24 каналу розповів заступник головного редактора "Нової Польщі" Євген Клімакін.
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За його словами, потрібно набагато більше. Наразі є лише 17% "Байрактара".
Однак ми потужно рухаємося вперед. За перші дні збору вдалося залучили дуже багато відомих поляків та публічних людей, які заохочують інших,
– сказав Клімакін.
Клімакін запропонував флешмоб
За його словами, коли люди допомагають, дуже важливо чути "дякую". Тож журналіст запропонував таку ідею: "Нехай кожен зафільмує себе на свій мобільний телефон у форматі селфі, скаже звідки він й подякує полякам за збір на "Байрактар" для України".
Він просить це надіслати йому, щоб потім зробити одне велике гарне відео.
Поляки збирають на "Байрактар" для України: дивіться відео, як реагують люди
Детальніше про збір грошей на "Байрактар"
- Його організував польський журналіст Славомір Сераковський.
- Якщо на цілий "Байрактар" зібрати не вдасться, то гроші надішлють до фонду Збройних сил України при Національному банку. Те ж саме планують зробити і з надлишком.
- На "Байрактар" для ЗСУ вже зібрали гроші литовці. Лише за три з половиною дні зібрали п'ять мільйонів євро.
- Потім те ж саме зробили українці, яким вдалося назбирати аж на чотири такі безпілотники. Зі свого боку компанія-виробник цих безпілотників заявила, що передасть три борти безкоштовно. А перед цим посол України в Туреччині Василь Боднар зазначав, що Туреччина "захоплюється" бажанням українців власними силами закупити ударні безпілотники.