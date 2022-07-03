Поляки збирають на "Байрактар" для України: скільки вже задонатили

У Польщі організували збір коштів на ударний безпілотник "Байрактар" для Збройних сил України. Загалом планують зібрати 22,5 мільйона злотих (понад 4,5 мільйона євро).

Станом на 3 липня вже вдалося зібрати 3 мільйони 900 тисяч злотих. Це приблизно 39 мільйонів гривень. Про це 24 каналу розповів заступник головного редактора "Нової Польщі" Євген Клімакін.

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За його словами, потрібно набагато більше. Наразі є лише 17% "Байрактара".

Однак ми потужно рухаємося вперед. За перші дні збору вдалося залучили дуже багато відомих поляків та публічних людей, які заохочують інших,

– сказав Клімакін.

Клімакін запропонував флешмоб

За його словами, коли люди допомагають, дуже важливо чути "дякую". Тож журналіст запропонував таку ідею: "Нехай кожен зафільмує себе на свій мобільний телефон у форматі селфі, скаже звідки він й подякує полякам за збір на "Байрактар" для України".

Він просить це надіслати йому, щоб потім зробити одне велике гарне відео.

Поляки збирають на "Байрактар" для України: дивіться відео, як реагують люди

Детальніше про збір грошей на "Байрактар"