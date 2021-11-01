Полював на "пернату дичину": на Вінниччині мисливець вистрілив у 14-річного хлопця

У Вінницькій області 31 жовтня під час полювання 26-річний чоловік вистрілив у підлітка. 14-річного хлопця з непроникним вогнепальним пораненням доправили до лікарні.

Інцидент трапився поблизу села Мала Стратіївка. Хлопець прогулювався з собакою поблизу водойми за селом, де й полював мисливець.

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Поліцейські отримали повідомлення з лікарні про те, що до них з непроникним вогнепальним пораненням грудної клітини та голови доставили 14-річного жителя села Мала Стратіївка.

Зареєстровану зброю вилучили

Після проведення першочергових заходів та спілкування з підлітком працівники поліції встановили, що поранення потерпілий отримав внаслідок рикошету заряду дробу під час полювання 26-річного односельця на пернату дичину.

Водночас правоохоронці вилучили у мисливця зареєстровану зброю. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом травмування дитини.

Відомості про інцидент внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею щодо необережного тяжкого або середньої тяжкості тілесного ушкодження. Відповідне кримінальне правопорушення карається позбавленням волі на строк до двох років.

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