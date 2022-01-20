Помаранчева зона карантину в Україні розширилась: де найкритичніша ситуація
Джерело:МОЗ
Станом на 20 січня у помаранчевій карантинній зоні перебувають 7 областей. Так, за останню добу "помаранчевими" стали ще 2 регіони.
Мовиться про Тернопільську і Житомирську області. Решта регіонів країни поки що перебувають у жовтій зоні.
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"Помаранчеві" регіони:
- Івано-Франківська область. Там перевищені показники нових випадків зараження, а також рівня та динаміки госпіталізацій.
- Рівненська – критичний показник нових випадків зараження.
- Сумська – критичний показник нових випадків зараження.
- Чернівецька – критичний показник нових випадків зараження.
- Львівська - критична динаміка госпіталізацій.
- Тернопільська – критичний коефіцієнт виявлення нових випадків.
- Житомирська – критичний коефіцієнт виявлення нових випадків.
Яка ситуація в інших регіонах
Рівень захворюваності по країні зростає – нині 289 на 100 тисяч населення. Натомість оптимальний показник – не більше 75 на 100 тисяч людей. Коефіцієнт виявлення випадків інфікування становить 15% при нормі ≤20%/ <4%. А ось охоплення тестування перебуває на рівні 1 268 при мінімальній нормі 300 на 100 тисяч населення.
Завантаженість лікарень
Рівень госпіталізацій через COVID-19 доволі низький – 32 при максимальній нормі 60 на 100 тисяч населення. Динаміка рівня госпіталізацій дещо зросла. Тепер вона становить 21,7% при допустимій нормі у 50%. Тим часом завантаженість ліжок з киснем трішки зросла і становить 24,3% (допустима норма – 65%).
Зони карантину в Україні / Інфографіка МОЗ
Адаптивний карантин в Україні / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу