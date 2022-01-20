Помаранчева зона карантину в Україні розширилась: де найкритичніша ситуація

Станом на 20 січня у помаранчевій карантинній зоні перебувають 7 областей. Так, за останню добу "помаранчевими" стали ще 2 регіони.

Мовиться про Тернопільську і Житомирську області. Решта регіонів країни поки що перебувають у жовтій зоні.

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"Помаранчеві" регіони:

Івано-Франківська область. Там перевищені показники нових випадків зараження, а також рівня та динаміки госпіталізацій. Рівненська – критичний показник нових випадків зараження. Сумська – критичний показник нових випадків зараження. Чернівецька – критичний показник нових випадків зараження. Львівська - критична динаміка госпіталізацій. Тернопільська – критичний коефіцієнт виявлення нових випадків. Житомирська – критичний коефіцієнт виявлення нових випадків.

Яка ситуація в інших регіонах

помаранчевий рівень епідемічної небезпеки не має додаткових обмежень – він є сигналом того, що регіон наближається до червоної зони. Але при потребі місцеві органи влади можуть вводити додаткові обмеження самостійно.

Рівень захворюваності по країні зростає – нині 289 на 100 тисяч населення. Натомість оптимальний показник – не більше 75 на 100 тисяч людей. Коефіцієнт виявлення випадків інфікування становить 15% при нормі ≤20%/ <4%. А ось охоплення тестування перебуває на рівні 1 268 при мінімальній нормі 300 на 100 тисяч населення.

Завантаженість лікарень

Рівень госпіталізацій через COVID-19 доволі низький – 32 при максимальній нормі 60 на 100 тисяч населення. Динаміка рівня госпіталізацій дещо зросла. Тепер вона становить 21,7% при допустимій нормі у 50%. Тим часом завантаженість ліжок з киснем трішки зросла і становить 24,3% (допустима норма – 65%).



Зони карантину в Україні / Інфографіка МОЗ

Адаптивний карантин в Україні / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу