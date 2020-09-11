Після того, як Міністерство охорони здоров’я оновило перелік карантинних зон в Україні, стало відомо, що Київ потрапив до помаранчевої. Обмеження почнуть діяти у столиці з понеділка, 14 вересня. Якими вони будуть, що потрапить під заборону і чи має Київ шанси стати "червоним" – далі.

Про нове карантинне зонування України стало відомо надвечір 10 вересня, пише 24 канал.

Важливо В Україні знову оновили карантинні зони: Київ – тепер помаранчевий – хто в червоному списку

Відтак, згідно з ним, Київ потрапив до помаранчевої зони карантину. Вона передбачає цілу низку обмежень, що почнуть діяти вже з 14 вересня.

Нові обмеження: що заборонять у Києві:

Роботу закладів розміщення: хостелів та турбаз, окрім готелів;

Діяльність розважальних закладів та ресторанів вночі;

Планові госпіталізації в лікарні: окрім допомоги породіллям і вагітним, екстрених випадків, онкологічної та паліативної допомоги;

Роботу спортзалів, фітнес-залів та закладів культури;

Прийом нових змін у дитячі табори;

Діятимуть обмеження для масових заходів: не більше, аніж 220 осіб, одна особа на 10 метрів квадратних приміщення.

Перевезення у громадському транспорті тільки з 50% наповненням.

Зверніть увагу! Викладачі та вчителі у вишах та школах мають носити захисні щитки навіть під час занять. Чисельність груп чи класів у навчальних закладах мають скоротити: водночас можуть займатися 20 людей.

Які ще рекомендації діють у помаранчевій зоні

Такі ж, як у жовтій та зеленій зонах. А саме:

маска або респіратор в громадських будівлях і транспорті;

заповненість кінотеатрів і театрів не більше ніж наполовину;

перевезення пасажирів тільки на сидячих місцях;

заборона на відвідування закладів соціального захисту, де перебувають люди похилого віку (окрім тих, які надають послуги кризово);

заборона на перебування на вулицях без документів, які посвідчують особу.

Міський голова столиці через погіршення ситуації з коронавірусом у Києві звернувся до правоохоронців. Так, Віталій Кличко закликав їх контролювати тих містян, які перебувають на самоізоляції або хворіють вдома.

Ситуація із захворюваністю у столиці, як і в країні, – складна. Більшість хворих лікуються на самоізоляції. У багатьох пацієнтів, які отримали позитивний результат на вірус, хвороба протікає безсимптомно. І деякі хворі поводяться безвідповідально - відвідують громадські заклади. Поліція зобов'язана відслідковувати переміщення пацієнтів, які перебувають на самоізоляції,

– наголосив він.

Чому Київ став "помаранчевим"

Отже, обмеження, які застосовуються для помаранчевої зони карантину, будуть діяти у Києві з 14-го і щонайменше до 28 вересня.

Зауважимо, що до цього Київ перебував у жовтій зоні карантину (з 13 серпня), втім оскільки ситуація з поширенням COVID-19 у столиці погіршується, – місто перевели до помаранчевої зони.

Вирішальним фактором стало значне перевищення кількості хворих за останні 2 тижні.



Чому Київ потрапив у помаранчеву зону: показники / Скриншот із сайту МОЗ

Помаранчева зона – що це означає

Жовта, помаранчева або червона зони епідемічної небезпеки означають, що у цих регіонах є значне поширення COVID-19, більшого чи меншого рівня. Зелена зона при цьому вважається умовно безпечною.

Найгірша ситуація із захворюваністю – у червоній зоні. Ось їй і передує помаранчева. У ній фіксують значне зростання кількості хворих, втім показники ще не межують із критичними.

Приміром, якщо рівень завантаженості ліжок хворими на коронавірус п'ять днів поспіль у всьому регіоні 50% і більше, то на його території встановлюється помаранчевий рівень карантину.

Як Києву уникнути червоної зони

У Держпродспоживслужбі оцінили ймовірність потрапляння Києва до червоної карантинної зони. Так, глава управління Держпродспоживслужби столиці Олег Рубан вважає, що місто може уникнути потрапляння до червоної зони, якщо спеціалісти працюватимуть з осередками коронавірусу.

Якщо правильно будемо реєструвати ситуацію і працювати у вогнищах, то до червоної зони не дійде,

– сказав Рубан.

Він наголосив, що треба приділяти увагу осередкам коронавірусу, які з’являються в Києві час від часу.