ЗМІ повідомили попередню причину смерті посла Андрія Бешти в Таїланді

Дипломат Андрій Бешта, який був Надзвичайним і Повноважним послом у Таїланді помер на 45 році життя. Його нещодавно своїм указом звільнив Володимир Зеленський.

Звістку про смерть Андрія Бешти підтвердили в МЗС України, а також сповістив президент Володимир Зеленський. Щоправда, раніше не було інформації щодо обставин смерті дипломата.

Нагадаємо Помер посол України в Таїланді Андрій Бешта

Ймовірна причина смерті посла

Посол України в Таїланді, Лаосі і М'янмі помер раптово вночі 30 травня. Як повідомляють джерела ЗМІ в МЗС України, причиною смерті Андрія Бешти став серцевий напад.

Відомо, що Андрієві Бешті було 44 роки. З листопада 2015 року дипломат обіймав посаду надзвичайного і повноважного посла України у Королівстві Таїланд. З 2017 року був також послом України в Лаосі і М'янмі за сумісництвом.

Загалом у дипломатичній сфері він пропрацював 23 роки – із 1998-го.

Бешту звільнили з посади посла

Андрія Бешту звільнили з посади посла майже два місяці тому. Володимир Зеленський 6 квітня підписав указ, яким звільнив Андрія Бешту з посад:

Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Таїланд,

Надзвичайного і Повноважного Посла України в Лаоській Народно-Демократичній Республіці, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Союз М'янма.

Повідомляється він вже готувався до повернення в Україну з Таїланду. Дипломат був одружений, у нього залишилося троє дітей.