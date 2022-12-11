Помер речник "Правого сектора" Артем Скоропадський

У суботу, 10 грудня, помер колишній прессекретар "Правого сектора", журналіст та ексголовред журналу "Країна" Артем Скоропадський. Йому був лише 41 рік.

Артем помер у реанімації після довгої важкої шлункової хвороби. Дружина Скоропадського розповіла, що він до останнього допомагав пораненим, організовував автобуси з їжею на фронт тощо.

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Коли прощатимуться з активістом

Дружина покійного Олена Солодовнікова присвятила чоловіку пост, у якому розповіла історію їхнього знайомства та подружнього життя.

Ти радів, що можеш бути корисний на інформаційному фронті, хоча незважаючи на свою хворобу, рвався на реальний фронт,

– йдеться в повідомленні.

Солодовнікова пише, що її чоловік був певний, що про нього та побратимів з "Правого Сектору" обов'язково докладно напишуть у шкільних підручниках у розділі про Революцію Гідності.

Вона зазначає, що про Артема Скоропадського має зберегтися пам'ять через покоління. Жінка заявила, що для її чоловіка організують прощання найближчим часом за православним обрядом. Місце повідомлять згодом.

Що відомо про Артема Скоропадського

Артем народився в Росії, але одним із перших отримав українське громадянство. Був активістом та проукраїнсько налаштованим патріотом, учасником Революції Гідності.

На початку 2022 року Артем очолив журнал "Країна", займався волонтерською діяльністю, останніми роками сильно хворів. Був членом УНА – УНСО, довгий час був прессекретарем "Правого сектора" та активістом Комітета визволення політв'язнів.

Також Скоропадський є автором численних репортажів з мітингів та масових акцій у виданні "Коммерсантъ". Він висвітлював релігійну тематику та є лауреатом другої в Україні премії імені блаженного Кароля Войтили (папи римського Іоанна Павла ІІ).

24 канал висловлює щирі співчуття родині та близьким Артема Скоропадського!