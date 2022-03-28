Помер батько в'язня Кремля Нарімана Джеляла – Енвер

В окупованому Криму біля Місферополя помер Енвер Джелялов - батько бранця Кремля Нарімана Джеляла. Про смерть повідомив голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров.

Наріман Джелялов також є першим заступником голови Меджлісу. Сам Чубаров пригадує померлого, порівнюючи його з рідним батьком.

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Після арешту Нарімана я довго не наважувався набрати Енвер аг'а, але коли зателефонував, то він дуже спокійно сказав мені: "Дякую людям, вони нас підтримують. І ти не хвилюйся, все буде добре". Таким спокійним тоном, як правило, розмовляв зі мною мій батько в ситуаціях, коли відчував моє хвилювання,

– каже Чубаров.

Свого батька він поховав 31 березня 2014 року, коли Крим вже був окупований росіянами. У той важкий день із ним був Наріман Джелял. Похорон же Енвера Джеляла відбудеться в окупованому Криму 28 березня.

"Наріман не зможе проводити свого батька в останній шлях, він у застінках російських окупантів. Не зможемо проводити отця Нарімана Джеляла в останній путь і я, і багато інших друзів Нарімана. Але багато сотень кримських татар завтра прийдуть на похорон, щоб провести його в останню путь", – розповів Чубаров.

За його словами, росіянам ніколи не зможуть пробачити те, що вони творять щодо України та кримських татар. Також не пробачать й за те, що батьки йдуть без прощання з дітьми.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття всім рідним та друзям померлого.