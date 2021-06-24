Джона Макафі знайшли мертвим: що відомо про мільйонера і творця першого антивірусу

В іспанській в'язниці знайшли мертвим американського мільйонера Джона Макафі. Він був розробником першого антивірусного програмного забезпечення McAfee.

Про смерть Макафі, його біографію, статки, а також деталі того, як він опинився у в'язниці та чому помер, читайте у матеріалі.

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Макафі знайшли мертвим: що відомо

Напередодні El Diario повідомило, що Джона Макафі знайшли мертвим у в'язниці Барселони. Лікарі намагалися реанімувати мільйонера, однак врятувати його не вдалося.

За попередньою інформацією, чоловік наклав на себе руки. Точно причину його смерті згодом назвуть правоохоронці.

За що мільйонер опинився у тюрмі

Чоловік перебував у в'язниці в Іспанії з жовтня 2020 року. Його затримали в аеропорту Барселони за запитом Міністерства юстиції США.

Макафі звинуватили в ухиленні від сплати податків та ненаданні податкових декларацій Мовляв, він не подавав документи протягом 4 років, за які заробив мільйони доларів за роботу консультантом, різні виступи, операції з криптовалютою і продаж прав на видання власної біографії.

та ненаданні податкових декларацій Мовляв, він не подавав документи протягом 4 років, за які заробив мільйони доларів за роботу консультантом, різні виступи, операції з криптовалютою і продаж прав на видання власної біографії. Йому також закидали приховування активів, зокрема яхти та об'єктів нерухомості, які були оформлені на інших людей.

Сам мільйонер відкидав усі звинувачення, заявляючи про переслідування із політичних мотивів.

23 червня іспанський суд дозволив екстрадувати Джона Макафі у США. Йому загрожувало до 30 років позбавлення волі.



Помер винахідник першого антивіру Джон Макафі / Фото Lemming at Work

Біографія Джона Макафі

Макафі – 75-річний американський мільйонер шотландського походження. Отримав ступінь бакалавра математики та почесний докторський ступінь. Після цього працював в одній із лабораторій NASA у Нью-Йорку.

У 1987 році заснував компанію McAfee . Вона стала першим та одним із найбільших у світі виробників антивірусного програмного забезпечення. Через 7 років чоловік залишив компанію, продавши свою частку в ній.

. Вона стала першим та одним із найбільших у світі виробників антивірусного програмного забезпечення. Через 7 років чоловік залишив компанію, продавши свою частку в ній. Успіх McAfee допоміг дати поштовх для розвитку інших компаній у цій сфері, чия сумарна вартість тепер становить сотні мільярдів доларів.

Водночас сам Макафі в інтерв'ю ЗМІ визнав, що ніколи не користується своїми продуктами, як і загалом антивірусами.

Статки мільйонера, спроби йти в політику та проблеми зі законом

У 2008 році статки Макафі сягали 100 мільйонів доларів. У 2009 році через невдалі інвестиції бізнесмена тлі глобальної економічної кризи ця сума зменшилася до 4 мільйонів.

У 2009 році через невдалі інвестиції бізнесмена тлі глобальної економічної кризи ця сума зменшилася до 4 мільйонів. Він 2 рази намагався розпочати політичну кар'єру, балотуючись у президенти США від Лібертаріанської партії.

Чоловіка кілька разів затримували правоохоронці. У 2012 році його заарештували на кордоні Белізу й Мексики за підозрою у причетності до смерті його сусіда Грегорі Фола. Чоловіка застрелили на острові в Карибському морі, де тоді жив Макафі.

Перед цим поліція Белізу вже затримувала мільйонера і за підозрою у незаконному зберіганні зброї й наркотиків, але пізніше ці звинувачення зняли.

Джерело: "Вікіпедія"