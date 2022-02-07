Помер екснардеп Борис Дейч, який підтримав окупацію Криму

На 84-му році життя помер ексдепутат Верховної Ради Борис Дейч. Він підтримував окупацію Криму Росією та брав участь у так званому "кримському референдумі".

Про смерть Дейча повідомило одне з видань держави-агресорки. Політика не стало вранці 7 лютого.

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Помер Борис Дейч

Відомо, що Дейч хворів на коронавірус. Чоловік був щеплений вакциною, щоправда, російським "Супутником V".

Однак протягом останніх днів його стан почав погіршуватися, тому Дейча відправили з окупованого Криму в одну з московських клінік. Там він і помер.

Борис Дейч: що відомо про політика

Джерело: Вікіпедія

Дейч родом із румунського міста Сігет. Він закінчив Донецький інститут радянської торгівлі.

У 1998 – 2002 роках був депутатом Верховної Ради Криму, у 2002 – 2006 роках очолював Верховну Раду Криму. А з 2006 до 2014 був народним депутатом Верховної Ради України від "Партії регіонів".

Під час Революції Гідності підтримував Антимайдан. Тоді нардеп голосував за "диктаторські закони 16 січня 2014 року, які обмежували права українців та були прийняті з порушеннями.

Він навіть взяв участь у так званому "кримському референдумі", а також незаконних російських виборах у Криму, які пройшли восени 2014 року.

Президент-втікач Віктор Янукович у серпні 2013 року нагородив його орденом "Герой України". Але 2016 року українці створили на сайті президента петицію з вимогою забрати у нього це звання. Вона не набрала необхідної кількості голосів.

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