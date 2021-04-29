Помер іспанський комік "Реготун": він став героєм мемів завдяки істеричному сміху

Іспанський комік Хуан Хойя Борхас, який мав прізвисько "Реготун", помер 28 квітня. Смерть настала у віці 65 років у лікарні, що розташована у Севільї.

"Реготун" помер вдень. У нього трапився раптовий рецедив хвороби.

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Комік потрапив до лікарні ще у вересні 2020 року. У нього виявили проблеми з судинною системою. Внаслідок важкої хвороби медикам довелося ампутувати йому ногу.

Відомий завдяки сміху

Популярний севільський актор і комік в інтерв'ю в одній із іспанських програм розповідав про свій досвід роботи. Його сміх та жарти зробили його популярним під прізвиськом "Реготун".

Зокрема, у програмі комік описав інцидент, коли він працював портьє на кухні. Він говорив про це так жваво та емоційно, що й сам час від часу переривався на істеричний сміх.

Відео завантажили на ютуб, воно підірвало мережу, набравши мільйони переглядів.

"Реготун" став справжнів мемом: дивіться оригінальне відео

Пік популярності

Кадри з цього інтерв'ю у 2014 році використали для пародії на президента Єгипту Абдель Фаттах ель-Сісі. Були й інші, але не такі популярні.

Найбільшу увагу це відео отримало у березні 2015 року – після запуску MacBook. Тоді у субтитрах описали дизайнера, який працював над прототипом.

Пародія на запуск MacBook: дивіться відео

Саме це відео отримало мільйони переглядів. Тоді кадри з інтерв'ю перетворились у справжній мем та облетіли усі мережі світу.