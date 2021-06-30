Помер колишній глава Пентагону Дональд Рамсфелд
30 червня 2021 , 22:35Читать новость на русском
Джерело:The New York Times
У США помер колишній міністр оборони Дональд Рамсфелд. Його життя обірвалося на 89 році життя.
Рамсфелд помер у Таосі, штат Нью-Мексико, в оточенні сім'ї. Рідні померлого опублікували у його твітері відповідну заяву.
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Заява родини Рамсфелда
У ній мовиться про те, що американці можуть пам'ятати колинього главу Пентагону завдяки видатним досягненнями за 60 років на державній службі.
Натомість сім'я завжди згадуватиме його непохитну любов до своєї дружини Джойс, сім'ї та друзів, а також цілісність, яку він вніс у життя, присвячене країні.
Що відомо про Рамсфелда
Джерело: "Вікіпедія"
- Народився 9 липня 1932 року у році у штаті Іллінойс. Був американським політичним діячем, республіканцем.
- Вперше обійняв посаду міністра оборони за президентства Джеральда Форда у 1975 році. Тоді Рамсфелд став наймолодшим главою Пентагону.
- За президентства Джорджа Буша-молодшого його призначили на цю посаду вдруге. І знову вдалося побити рекорд – цього разу як найстарший очільник відомства.
- За життя Дональд Рамсфелд змінив чимало різних професій: був послом, державним службовцем, конгресменом, й навіть бізнесменом.
- Водночас був поетом. Коли прямо відповісти на питання журналістів було неможливо, Рамсфелд часто полюбляв відповідати на них віршами.