Експрезидент Пакистану Первез Мушарраф помер у вигнанні

У неділю, 5 лютого, помер колишній президент Пакистану. Первезу Мушаррафу було 79 років.

Як відомо, колишній очільник Пакистану помер після тривалої хвороби в лікарні в Дубаї. Там він проживав останні роки у вигнанні.

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Що відомо про правління Мушаррафа

Первез Мушарраф, чотиризірковий генерал, правив Пакистаном майже десять років після захоплення влади в результаті безкровного державного перевороту в 1999 році. Він обіймав посаду президента країни у 2001 – 2008 роках.

У 2013 році з ініціативи уряду Пакистану стосовно Мушаррафа порушили кримінальну справу. Його звинуватили у державній зраді за введення надзвичайного стану та припинення дії конституції в країні у 2007 році. Це сталось після того, як Верховний суд ухвалив розглянути питання про легітимність переобрання Мушаррафа на новий термін.

Наприкінці 2019 року Мушаррафа заочно засудили до страти, проте через місяць вирок було скасовано.

З 2016 року Мушарраф, який проживав у вигнанні в Об'єднаних Арабських Еміратах, лікувався від амілоїдозу – рідкісного захворювання, пов'язаного з порушенням обміну білків в організмі.

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