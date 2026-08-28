Помер король Норвегії Гаральд V

У Норвегії у віці 89 років помер король Гаральд V, який очолював країну з 1991 року. Монарх пішов із життя в 28 серпня вранці в лікарні Осло після тривалої хвороби.

Як повідомила пресслужба королівського двору Норвегії, серце монарха зупинилося о 06:35.

Які подробиці?

"З глибоким сумом ми повідомляємо, що Його Величність король Гаральд помер. Король мирно відійшов у вічність в університетській лікарні Осло, Рікшоспіталі", – йдеться в офіційній заяві королівського палацу.

Напередодні стан здоров'я монарха стрімко погіршився, через що королева Соня та кронпринц Гакон скасували всі публічні заходи, аби перебувати біля його ліжка. Норвежці масово збиралися біля палацу в Осло, щоб висловити свою підтримку монаршій родині.

Прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стьоре скасував свій візит до Німеччини та висловив співчуття від імені усієї нації. Він зазначив, що весь народ Норвегії розділяє біль утрати разом із королівською сім'єю.

Хвороба та останні дні монарха

Гаральд V перебував у лікарні з 17 серпня, де проходив курс лікування від рідкісного захворювання крові – гемолітичної анемії. Під час госпіталізації у нього також діагностували бактеріальну інфекцію в крові.

Увесь цей час обов'язки регента країни виконував його 53-річний син, кронпринц Гакон.



Норвежці приносили квіти до королівського палацу / Фото: NRK

Найстаріший монарх Європи

Гаральд V залишався найстарішим монархом Європи та виконував обов'язки глави держави з 1991 року. Попри численні проблеми зі здоров'ям останніми роками, зокрема встановлення кардіостимулятора у 2024 році, він неодноразово відкидав можливість зречення престолу, наголошуючи, що його присяга перед парламентом складена на все життя.