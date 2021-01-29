Помер лауреат Нобелівської премії з хімії Пауль Крутцен

Нобелівський лауреат з хімії Пауль Крутцен помер у віці 87 років. Тривалий час відомий нідерландський хімік, фахівець у галузі хімії атмосфери боровся з хворобою.

Джерело: Інститут хімії Макса Планка

Крутцен був директором департаменту хімії атмосфери в Інституті хімії Макса Планка (Німеччина) з 1980 по 2000 рік. Пішов з життя відомий хімік 28 січня.

Читайте також Померла Вікторія Бойко, яка керувала відділом прогнозів Укргідрометцентру з 1993

Ми дуже засмучені смертю піонера досліджень в області кліматичних змін і лауреата Нобелівської премії Пауля Крутцена, колишнього директора Інституту хімії Макса Планка,

– заявили в інституті.

Що відомо про Пауля Крутцена

Народився у Нідерландах. Був фахівцем у галузі хімії атмосфери.

Отримав разом з колегами Нобелівську премію з хімії у 1995 році за пояснення того, як оксиди азоту руйнують озоновий шар і які хімічні процеси спричиняють озонову діру.

за пояснення того, як оксиди азоту руйнують озоновий шар і які хімічні процеси спричиняють озонову діру. Основним напрямком досліджень Крутцена була хімія стратосфери й тропосфери та її роль в біогеохімічних циклах і формуванні клімату.

Крутцена була хімія стратосфери й тропосфери та її роль в біогеохімічних циклах і формуванні клімату. Крутцен став одним з найвідоміших вчених, які вивчали глобальне потепління і залучили світ до цього явища.

і залучили світ до цього явища. Він розробив теорію ядерної зими – ймовірного стану клімату Землі у випадку глобальної ядерної війни.

– ймовірного стану клімату Землі у випадку глобальної ядерної війни. Крім того, хімік був активним прихильником геоінженерії – концепції активного втручання в природу з метою зміни властивостей клімату, які уповільнюють або запобігають згубним його змінам.

– концепції активного втручання в природу з метою зміни властивостей клімату, які уповільнюють або запобігають згубним його змінам. За своє життя Крутцен опублікував понад 360 наукових статей, 135 інших наукових публікацій в спеціалізованих журналах і 15 книг.

Помер після тривалої боротьби з хворобою у віці 87 років.

Зверніть увагу Помер журналіст Ларрі Кінг