Помер лауреат Нобелівської премії й противник політики расової дискримінації

У Південно-Африканській Республіці помер активіст і священнослужитель Десмонд Туту. Йому було 90 років, а останні два десятиліття чоловік боровся із раком простати.

Увесь світ знав Десмонда Туту завдяки тому, що у 1984 році він отримав Нобелівську премію миру. Нагороду йому присвоїли за зусилля у боротьбі з політикою апартеїду в країні у 1980-х роках.

Читайте також Важко хворів: помер екснардеп Георгій Крючков

Перший темношкірий очільник церкви

У 1986 році Туту став першим темношкірим, який очолив англіканську церкву в Південній Африці. Відтак, він використовував своє становище для боротьби за мир і справедливість у країні.

Після перших демократичних виборів у Південній Африці, Туту призначили головою Комісії правди та примирення (TRC). Її створили саме для боротьби із звірствами апартеїду. Згодом, ще багато років після закінчення роботи комісії, Туту продовжував свої виступи щодо моральних і політичних питань.

Апартеїд – це офіційна політика расової дискримінації, сегрегації та гноблення, яку впродовж 1948 – 1991 рр. проводили правлячі кола Південно-Африканської Республіки проти місцевого чорношкірого населення, а також переселенців з Азії.

У Десмонда Туту залишилися дружина, четверо дітей та семеро онуків.

Останні смерті знаменитостей у світі

Вас може зацікавити, чому у ПАР люди протестували: дивіться відео