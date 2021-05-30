Помер літературознавець та публіцист Михайло Слабошпицький

Український літературознавець Михайло Слабошпицький пішов із життя вночі проти 30 травня 2021 року. Причину смерті публіциста наразі не повідомляють.
Слабошпицький помер у віці 75 років. Про це 30 травня повідомила його дружина Світлана Короненко.
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Сьогодні вночі помер Михайло Слабошпицький. Люблю. Плачу,
– написала Короненко.
Як реагують на смерть літературознавця
У коментарях до допису дружини померлого друзі, знайомі та прихильники творчості Слабошпицького висловлюють співчуття з приводу втрати.
- "Не можу повірити. Хай Господь прийме у свої обійми і поселить серед ангелів у раю".
- "Непоправна втрата. Незабутній слід лишили ви, дорогий Михайле Федотовичу, у житті Будинку вчителя. Царство небесне".
- "Уся літературна, освітянська, читацька Черкащина, яку так шанував Михайло, в глибокій жалобі від непоправної втрати".
- "Це важко прийняти. Важко дібрати слова. Ми з вами, Світлано. Обіймаю вас і так само плачу. Михайло Федотович – рідкісна, епохальна постать. Унікальний письменник, літописець, талановитий обсерватор літературного життя України".
Що відомо про Михайла СлабошпицькогоЛітературознавець народився у Мар'янівці Черкаської області. За фахом Слабошпицький – журналіст. Він працював редактором відділу критики газети "Літературна Україна", головним редактором газети "Вісті з України", журналу "Вавилон-XX". Слабошпицький також був редактором видавництва "Ярославів Вал". З 2006 року він обіймав посаду секретаря ради Національної спілки письменників. Публіцист є батьком кіносценариста й режисера Мирослава Слабошпицького та відомої журналістки Іванни Слабошпицької.
Джерело: Вікіпедія