Помер літературознавець та публіцист Михайло Слабошпицький

Український літературознавець Михайло Слабошпицький пішов із життя вночі проти 30 травня 2021 року. Причину смерті публіциста наразі не повідомляють.

Слабошпицький помер у віці 75 років. Про це 30 травня повідомила його дружина Світлана Короненко.

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Сьогодні вночі помер Михайло Слабошпицький. Люблю. Плачу,

– написала Короненко.

Як реагують на смерть літературознавця

У коментарях до допису дружини померлого друзі, знайомі та прихильники творчості Слабошпицького висловлюють співчуття з приводу втрати.

"Не можу повірити. Хай Господь прийме у свої обійми і поселить серед ангелів у раю".

"Непоправна втрата. Незабутній слід лишили ви, дорогий Михайле Федотовичу, у житті Будинку вчителя. Царство небесне".

"Уся літературна, освітянська, читацька Черкащина, яку так шанував Михайло, в глибокій жалобі від непоправної втрати".

"Це важко прийняти. Важко дібрати слова. Ми з вами, Світлано. Обіймаю вас і так само плачу. Михайло Федотович – рідкісна, епохальна постать. Унікальний письменник, літописець, талановитий обсерватор літературного життя України".