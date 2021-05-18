Помер Мухаммад Найєм – батько Мустафи та Масі Найємів

Ввечері 17 травня відійшов у вічність Мухаммад Найєм – батько екснардепа Мустафи та відомого адвоката Масі Найємів. Про причини смерті наразі нічого не відомо.
Джерело:фейсбук Мустафи Найєма
Про трагічну звістку повідомив заступник гендиректора ДК "Укроборонпром", депутат Верховної Ради VIII скликання Мустафа Найєм на своїй сторінці у фейсбуці.
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Він написав зворушливий пост у пам'ять про батька та прикріпив світлину з їхньої останньої прогулянки.
Вчора ввечері пішов наш тато. Великий, сильний, красивий, світлий, відкритий, гордий, суворий і ніжний. Мені шкода, що я не вмів говорити люблю найближчій людині. Мені взагалі шкода, що ми мало говорили,
– написав Мустафа Найєм.
Він додав, що вже не зможе повернути йому цей борг, але буде "віддавати" синові.
Що відомо про Мухаммада Найєма
Він у 1976 році був заступником міністра освіти Афганістану. На жаль, його дружина, Роза Латіфа, померла 1984 році. Її життя обірвалося через 10 днів після народження молодшого сина. Мухаммад мав двох синів і дочку Маріам Латіфа.