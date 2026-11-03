Очолював бюджетну комісію Ради: помер нардеп I скликання Андрій Печеров

В Україні пішов із життя народний депутат I скликання Андрій Печеров. Свого часу він очолював ключову парламентську комісію з питань планування, бюджету, фінансів і цін.

Сумну звістку повідомила Верховна Рада у фейсбуці. Політик присвятив державній діяльності значну частину свого життя.

Що відомо про діяча?

Андрій Печеров народився 13 грудня 1937 року в селі Вишневе Котовського району Одеської області в селянській сім'ї. Він навчався в Українській сільськогосподарській академії та Академії народного господарства при Раді міністрів СРСР, здобувши фах інженера-механіка й економіста.

У березні 1990 року його обрали народним депутатом України, де вже в першому турі він заручився підтримкою 63,95% виборців. У тогочасному парламенті політик входив до депутатської групи "За радянську суверенну Україну".

Окрім роботи у Верховній Раді, діяч обіймав посаду голови виконкому Одеської обласної ради, а також представляв дипломатичні інтереси держави як радник посольства України в Молдові.

Нарадаємо, 14 серпня помер колишній народний депутат України V та VI скликань Євген Шаго. Раніше, 21 червня, на 67-му році життя пішов із життя народний депутат V та VI скликань, науковець і правозахисник Олександр Рябека.

Також 15 червня помер народний депутат IV, V та VI скликань Сергій Осика. Він був одним із науковців, які працювали над проєктом Конституції України перед його винесенням на голосування у сесійній залі.