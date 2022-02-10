Помер один з відкривачів ВІЛ і нобелівський лауреат Люк Монтаньє

У Франції 8 лютого помер співвідкривач вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ) і лауреат Нобелівської премії з медицини 2008 року професор Люк Монтаньє.

Він пішов з життя у віці 89 років у місті Неї́-сюр-Сен. Чи були у нього якісь супутні хвороби – не повідомляють.

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Люк Монтаньє народився 18 серпня 1932 року. У 1955 році його призначили асистентом на факультет природничих наук в Парижі, після чого він зосередив свої дослідження на вірусах тварин, особливо тих, чия генетична спадщина складається з РНК, і на зв'язку, який може існувати між цими вірусами й раковими процесами.

Важливо: у 1983 році разом зі своїми колегами Жан-Клодом Шерманом і Франсуазою Барре-Сінуссі Монтаньє відкрив ВІЛ. За це у 2008 році вчених нагородили Нобелівською премією з медицини.

Щоправда, впродовж останніх десяти років науково необґрунтовані зауваження французького біолога викликали велику кількість суперечок. Колеги Монтаньє неодноразово робили публічні доноси до нього через поширення антинаукових та неперевірених тверджень.

З відкривача ВІЛ в антивакцинатора

Монтаньє стверджував, що вода має "пам'ять" про сполуки, з якими вона контактувала і що африканці мали б менше проблем зі СНІДом, якби вони харчувалися більш збалансовано.

На додаток він пропонував лікувати папу Івана Павла II, хворого на Паркінсона, ферментованою папаєю або лікувати аутизм антибіотиками.

У листопаді 2017 року саме його виступи проти обов'язкової вакцинації дітей спричинили публічне засудження з боку 106 академіків медицини.

Ми не можемо прийняти від одного з наших колег, що він використовує свою Нобелівську премію для розповсюдження за межами своєї компетенції повідомлень, небезпечних для здоров'я, всупереч етиці, яка має керувати наукою та медициною,

– писали вони.

Вчений підживлював теорії змови щодо COVID-19

У 2020 році Монтаньє стверджував, що коронавірус SARS-CoV-2, який викликає COVID-19, штучно створили у лабораторії – нібито він міг бути результатом спроби створити вакцину від ВІЛ/СНІДу. Його заява прозвучала після того, як США розпочали розслідування щодо походження SARS-CoV-2.

За словами Монтаньє, "присутність елементів ВІЛ та мікробів малярії у геномі коронавірусу викликає великі підозри, і характеристики вірусу не могли виникнути природним шляхом". Висновки Монтаньє наукова спільнота відкинула як поспішні з огляду на те, що послідовності генів поширені серед подібних організмів. Також досі немає жодних обґрунтованих доказів того, що новий коронавірус створений штучно.