Помер один зі засновників компанії Vans Пол Ван Дорен

У віці 90 років помер Пол Ван Дорен – один зі засновників американської компанії з виробництва кросівок і спортивного одягу Vans. Причини смерті наразі невідомі.

За інформацією CNN, підприємець 2 тижні тому випустив автобіографію під назвою "Справжність: мемуари засновника Vans", в якій детально розповів про своє життя та розвиток компанії.

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Пол був не просто підприємцем – він був новатором. Сміливі експерименти Пола в дизайні, дистрибуції та маркетингу, а також його вміння працювати з цифрами перетворили сімейний взуттєвий бізнес на всесвітньо визнаний бренд,

– зазначили у Vans.

Засновник Vans Пол Ван Дорен: що відомо