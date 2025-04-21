За 2 дні до госпіталізації його стан був уже помітно важким, – посол про останню зустріч з Папою

За 2 дні до госпіталізації у лютому 2025 року у Папи Римського вже був помітний важкий його стан. Він не міг багато рухатися та говорити легко, як би йому хотілося.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова посла України при Святому Престолі Андрія Юраша в етері національного маратону.

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Що розповів посол про останню зустріч з Папою Римським

Андрій Юраш зазначив, що йому пощастило побачити понтифіка буквально за 2 дні до госпіталізації, і коли він узагалі вже був ізольований.

"Наша зустріч була 12 лютого, а до лікарні він потрапив 14 лютого. Ми майже 20 хвилин мали нагоду говорити втрьох, бо я був разом з українським відомим художником Іваном Марчуком, і Папа його вітав", – сказав посол.

Дипломат зазначив, що вже під час зустрічі було дуже вже помітно тяжкий фізичний стан Франциска.

Мабуть, уперше за всі попередні рази Папа особисто не підвівся, і не привітався, бо фізично не міг цього зробити. Було помітно, що він не може так легко говорити, як це бажалося. Але очі були жваві, він абсолютно всім цікавився, ставив дуже короткі, невеликі запитання і на них так само коротко відповідав,

– сказав Юраш.

Юраш наголосив, що його завжди вражало в Папі бажання та вміння бути близьким до кожної персонально людини.

"Ось навіть стосовно нашого посольства та персонально мене. В нього завжди були кілька запитань, які свідчили, що він пам'ятає найдрібніші моменти того, що пов'язано з конкретною людиною. Це викликає довіру, тож намагаєшся бути з ним максимально щирим", – пояснив дипломат.

Український посол при Святому Престолі зауважив, що, звичайно, смерть Франциска це велика втрата для світової спільноти. Крім того, він наголосив, що подальші події у Ватикані будуть також дуже важливими для світу, адже подібне для кожного покоління трапляється максимум кілька разів.