Помер поет, письменник, дисидент Ігор Калинець

У віці 85 років відійшов у вічність Ігор Калинець. Інформація про його смерть з'явилася у суботу, 28 червня. У липні йому б мало виповнитися 86.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Львова Андрія Садового.

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Що відомо про це

Андрій Садовий повідомив, що на 86-му році життя помер почесний громадянин міста Львова, поет, письменник, дисидент, багаторічний політв’язень радянських таборів Ігор Калинець.

Разом з Іриною Калинець вони стали голосом української гідності у найтемніші часи. Світла пам’ять. Щирі співчуття рідним і близьким. Львів сумує,

– написав мер.

Цю інформацію підтвердила і донька письменника Дзвінка Калинець-Мамчур. Відомо, що Ігор Калинець є автором 17 збірок поезії, численних прозових творів, а також публіцистичних статей.

До слова, нагадаємо, у лютому на Прикарпатті у віці 95 років пішов з життя зв'язковий Української повстанської армії Микола Негрич. Він був останнім свідком та учасником національно-визвольної боротьби.