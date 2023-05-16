Помер поранений на Донбасі чеський медик: він врятував сотні життів
Джерело:Project Phoenix
Чеський медик та засновник проєкту Phoenix, який був важко поранений на Донбасі в березні, помер. У квітні його перевели в госпіталь до Праги.
Представники програми Phoenix, повідомили сумну новину. Тейлора не стало 15 травня після кількох тижнів боротьби. Він мав важке поранення.
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Врятував сотні життів
Засновник проєкту врятував багатьох поранених воїнів на східному фронті. Завдяки якому тисячі солдатів і цивільних пройшли підготовку з бойової медицини.
Проєкт Phoenix навчає українських солдатів бойовій медицині. Крім того, медики допомагають безпосередньо на передовій.
Поранення Тейлора
Тейлор був поранений в середині березня під час артилерійського обстрілу на Донбасі. Він допомагав евакуювати одного з поранених українських військових, коли осколок влучив у нього самого. Тоді МЗС Чехії повідомляло, що стан пораненого не дозволяє його перевезти.
На початку квітня чоловіка таки евакуювали до Празького центрального військового шпиталю.