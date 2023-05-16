Помер поранений на Донбасі чеський медик: він врятував сотні життів

Чеський медик та засновник проєкту Phoenix, який був важко поранений на Донбасі в березні, помер. У квітні його перевели в госпіталь до Праги.

Представники програми Phoenix, повідомили сумну новину. Тейлора не стало 15 травня після кількох тижнів боротьби. Він мав важке поранення.

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Врятував сотні життів

Засновник проєкту врятував багатьох поранених воїнів на східному фронті. Завдяки якому тисячі солдатів і цивільних пройшли підготовку з бойової медицини.

Проєкт Phoenix навчає українських солдатів бойовій медицині. Крім того, медики допомагають безпосередньо на передовій.

Поранення Тейлора

Тейлор був поранений в середині березня під час артилерійського обстрілу на Донбасі. Він допомагав евакуювати одного з поранених українських військових, коли осколок влучив у нього самого. Тоді МЗС Чехії повідомляло, що стан пораненого не дозволяє його перевезти.

На початку квітня чоловіка таки евакуювали до Празького центрального військового шпиталю.

Чеське МЗС зазначає, в Україні загинули двоє чеських добровольців, які воюють проти російської армії. Один помер у березні цього року, інший – у червні минулого року.