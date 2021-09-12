Розглядав справи Шеремета і Медведчука: що відомо про загиблого суддю Писанця
12 вересня 2021 , 14:27Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Тіло судді Віталія Писанця знайшли 11 вересня 2021 року на Київщині. Служителю Феміди було 53 роки. Причина смерті – наразі невідома. ДБР проводитиме розслідування за статтею про умисне вбивство.
Що відомо про суддю Писанця
Писанець навчався у харківській Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого. Там він отримав диплом фахівця з правознавства.
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Свою кар'єру Писанець розпочав як суддя Свердловського міського суду Луганської області. Цю посаду він обіймав з 1998 до 2015 року.
Згодом Писанець перейшов на посаду судді Печерського районного суду міста Києва.
ЗМІ повідомляли про напад на Писанця
- Ще під час "свердловського" періоду на Писанця та його родича напали невідомі. Судді завдали низку ударів по голові.
- Згодом дружина Писанця заявила, що чоловіка госпіталізували з переломом черепа й сильним крововиливом. Служитель Феміди опинився у реанімації у тяжкому стані.
Які резонансні справи розглядав Писанець
- Писанець у 2021 році проводив одне з засідань у справі Віктора Медведчука. Тоді розглядали відвід іншого служителя Феміди.
- Писанець також головував у розглядах зміни запобіжного заходу підозрюваних у справі Шеремета. Тоді адвокат Юлії Кузьменко – Тарас Безпалий – заявив, що має сумніви щодо об'єктивного авторозподілу справи на суддю Писанця.
- Саме Писанець у 2019 році ухвалив рішення про зняття арешту з майна Віталія Захарченка – ексміністра внутрішніх справ України за часів Віктора Януковича. Тоді "розморозили" 20 земельних ділянок, 3 будинки, квартиру і 2 машиномісця. Рішення оскарження не підлягало.
- Також служитель Феміди свого часу ухвалював поточні рішення у гучних справах. Зокрема, у 2015 році переніс клопотання щодо зміни запобіжного заходу Геннадію Корбану. А також – відклав обрання запобіжного заходу ексміністру транспорту Миколі Рудьковському.
Смерть Писанця: головне
- Віталій Писанець помер 11 вересня під час відпочинку у селі Погреби Броварського району.
- Пресслужба Офісу генпрокурора повідомила, що розслідування здійснюватимуть фахівці з Державного бюро розслідування. Кримінальне провадження відкрили за статтею про умисне вбивство.
- За даними ЗМІ, напередодні смерті судді на місці трагедії спалахнув конфлікт. Водночас на тілі судді начебто не виявили слідів травмування.
- Видання "Сегодня" повідомило, що причиною смерті міг стати тромб.