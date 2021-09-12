Розглядав справи Шеремета і Медведчука: що відомо про загиблого суддю Писанця

Тіло судді Віталія Писанця знайшли 11 вересня 2021 року на Київщині. Служителю Феміди було 53 роки. Причина смерті – наразі невідома. ДБР проводитиме розслідування за статтею про умисне вбивство.

Що відомо про суддю Писанця

Писанець навчався у харківській Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого. Там він отримав диплом фахівця з правознавства.

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Свою кар'єру Писанець розпочав як суддя Свердловського міського суду Луганської області. Цю посаду він обіймав з 1998 до 2015 року.

Згодом Писанець перейшов на посаду судді Печерського районного суду міста Києва.

ЗМІ повідомляли про напад на Писанця

Ще під час "свердловського" періоду на Писанця та його родича напали невідомі. Судді завдали низку ударів по голові.

Згодом дружина Писанця заявила, що чоловіка госпіталізували з переломом черепа й сильним крововиливом. Служитель Феміди опинився у реанімації у тяжкому стані.

Які резонансні справи розглядав Писанець

Писанець у 2021 році проводив одне з засідань у справі Віктора Медведчука. Тоді розглядали відвід іншого служителя Феміди.

Писанець також головував у розглядах зміни запобіжного заходу підозрюваних у справі Шеремета. Тоді адвокат Юлії Кузьменко – Тарас Безпалий – заявив, що має сумніви щодо об'єктивного авторозподілу справи на суддю Писанця.

Саме Писанець у 2019 році ухвалив рішення про зняття арешту з майна Віталія Захарченка – ексміністра внутрішніх справ України за часів Віктора Януковича. Тоді "розморозили" 20 земельних ділянок, 3 будинки, квартиру і 2 машиномісця. Рішення оскарження не підлягало.

Також служитель Феміди свого часу ухвалював поточні рішення у гучних справах. Зокрема, у 2015 році переніс клопотання щодо зміни запобіжного заходу Геннадію Корбану. А також – відклав обрання запобіжного заходу ексміністру транспорту Миколі Рудьковському.

Смерть Писанця: головне