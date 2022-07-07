Помер публіцист і противник кремля Слава Рабинович

В Ізраїлі помер російський фінансист і блогер Слава Рабинович, який був відомий своїми опозиційними поглядами до кремля. Його життя обірвалося у віці 56 років.

Про це 5 липня повідомила російська журналістка Надія Кеворкова. А член ради директорів компанії ЮКОС Леонід Невзлін підтвердив її інформацію.

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7 липня має відбутися кремація Рабиновича.

Слави більше немає. Він був світлою і сміливою людиною. Після аварії у вересні торік він так і не зміг вилізти із жахливих наслідків для здоров'я та катастрофічної втрати якості життя. Світла пам'ять,

– написав Невзлін.

Біографія Слави Рабиновича

Торік Рабиновича на тротуарі збив автомобіль, аварія серйозно позначилася на його здоров'ї.

Він народився 1966 року в Ленінграді, 1989 року емігрував до США, де здобув вищу економічну освіту. Слава Рабинович став інвестиційним фінансистом, спеціалізувався на інвестиціях у російський ринок цінних паперів.

Опозиціонер був головним виконавчим директором Diamond Age Capital Advisors, широко відомий як блогер та публіцист, як фінансовий аналітик давав коментарі багатьом ЗМІ.

Критика кремля і владіміра путіна

Слава Рабинович був автором блогу на 24 каналі. З його матеріалами ви можете ознайомитися за посиланням.

Він критикував президента росії владіміра путіна і 2015 року заявляв, що глава кремля причетний до вбивства російського опозиційного політика Бориса Нємцова.

Путін просто так, легко і завиграшки, не переживе весну, літо й осінь 2021 року. І я переконаний, що він зробить щось жахливе. Жахливе для всіх нас, і жахливе для всього світу. Його необхідно зупинити,

– писав Рабинович торік у квітні.

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