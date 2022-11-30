Керував країною упродовж десятиліття: помер колишній голова Китаю Цзян Цземінь

У середу 30 листопада у віці 96 років помер колишній президент Китаю Цзян Цземінь. Він був лідером китайських комуністів, котрого обрали керувати країною після протестів на площі Тяньаньмень у 1989 році.

Про смерть колишнього глави Китаю повідомила Комуністична партія. У заяві йдеться про те, що Цзян Цземінь помер у Шанхаї від лейкемії, а також поліорганної недостатності.

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Помер у непрості для Китаю часи

Зараз у Китаї діють жорсткі карантинні заходи, пов'язані з коронавірусною інфекцією. Тож смерть Цзян Цземіня та меморіальні заходи, якими вона супроводжуватиметься, відбудуться у непрості для країни часи.

Адже весь світ зараз спостерігає над тим, як керуюча партія стикається з хвилею широкомасштабних протестів. Усі вони стосуються контролю над пандемією. Крім того, у країні спостерігається загальнонаціональний сплеск політичної опозиції. Таких масштабів, яких ще не було з часів руху Тяньаньмень.

Цзян Цземінь керував Китаєм, коли він почав процвітати

Зауважимо, що керував країною він упродовж десятиліття: з 1993 по 2003 роки. І в пам'яті багатьох політиків він був говірким, що якісно виділяло його на фоні жорстких, неусміхнених китайських лідерів.

Кажуть, він був тим комуністом, котрий цитував Лінкольна. Також розповідав про свою любов до голлівудських стрічок і слухав такі пісні, як "Love Me Tender" Елвіса Преслі.

Сам період, коли країною керував Цзян Цземінь, вважають десятиліттям стрімкого економічного зростання.

Цікаво, що колишнього президента в останні роки життя висміювали. Його вважали диваком, а сам він отримав прізвисько "жаба". Водночас не варто забувати, що за 13 років на посаді генерального секретаря Комуністичної партії він досягнув чималих успіхів. Він виріс з дивака у хитрого політика, котрому вдалося перемогти низку своїх конкурентів.