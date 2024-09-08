Помер ведучий "КВК" Олександр Масляков

8 вересня стало відомо про смерть відомого ведучого "КВК" Маслякова. За життя він активно підтримував Путіна та проводив гастролі в окупованих містах України.

На 83-ому році з життя пішов популярний радянський і російський ведучий, засновник "Клубу веселих і кмітливих". Зазначається, що Масляков хворів. У нього діагностували неоперабельну пухлину легень.

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Прибічник Путіна та війни

Олександр Масляков найбільше запам'ятався глядачам як незмінний ведучий програми "КВК" – її він вів з 1964 по 2022 роки.

Однак російський артист не менш відомий своєю підтримкою кремлівського режиму та його агресивних дій проти України.

Так, Масляков публічно підтримував Путіна, багато років поспіль був його довіреною особою на виборах та особисто був присутній на інавгурації диктатора у 2018 році.

За пів року до повномасштабного вторгнення Масляков провів чергову гру "КВК" – в окупованій Ялті.

Його син, як повідомляють "Схеми", Олександр Масляков-молодший, у 2023 році разом з двома командами "КВК" приїхав на окуповану Донеччину та виступав перед так званими "ветеранами СВО". Серед міст, які вони відвідали з концертами, був зруйнований російською армією Маріуполь.

З 2017 року Масляков-старший – фігурант бази "Миротворець", де опинився за "співучасть у легалізаціх анексій Криму та терористичної організації "ДНР".

Восени 2021 року в інтерв'ю "Комсомольській правді" заперечув можливість повномасштабної війни з Україною, про яку тоді публічно попереджав Володимир Зеленський. На думку Маслякова, таке попередження було "дурницею".

Що відомо про Маслякова