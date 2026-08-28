Присвятив життя війську: ветеран АТО з Івано-Франківщини передчасно пішов із життя

На Прикарпатті передчасно пішов із життя колишній військовослужбовець і ветеран АТО майор Ростислав Кочмарський. Чоловік родом із Тисмениці присвятив життя військовій службі та допомозі побратимам у цивільному житті.

Трагічну звістку повідомили на сторінці Івано-Франківського центру комплектування та соціальної підтримки.

Що відомо про Кочмарського?

Свого часу Ростислав Кочмарський служив у Верховинському районному військовому комісаріаті та виконував бойові завдання під час антитерористичної операції на сході України.

Завершивши службу, майор продовжував опікуватися ветеранською спільнотою. Він брав участь у спеціальних освітніх програмах, спрямованих на соціальну адаптацію колишніх бійців.

Колишня прессекретарка обласного управління ДСНС Богдана Засідко в коментарі Суспільному повідомила, що Ростислав Кочмарський свого часу також працював у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Крім того, Ростислав Кочмарський допомагав ветеранам опановувати підприємництво та започатковувати власну справу. Життя захисника передчасно обірвалося наприкінці серпня 2026 року.

"З глибоким сумом і болем в серці повідомляємо, що на 50-му році життя трагічно загинув наш дорогий син, люблячий чоловік, батько, дідусь. Це була людина глибокої порядності, щирої душі та невтомної та наполегливої праці. Його життєвий шлях був прикладом гідності, відповідальності та любові до батьків і всіх ближніх", – написала Олександра Кочмарська.

Чин похорону та прощання з військовослужбовцем відбулися 27 серпня у його рідному місті.

Кого ще втратила Україна?

26 серпня стало відомо про смерть української військовослужбовиці Тетяни Кучерявої. Понад десять років тому вона увійшла в історію як перша в Україні жінка-танкістка. Тетяна боролася з онкологією.

Також нещодавно стало відомо про смерть на Одещині молодшого сержанта Сергія Удута, який служив у 36-й окремій бригаді морської піхоти імені Михайла Білинського. Захисник Маріуполя повернувся з російського полону, де пробув три з половиною роки, однак згодом помер.