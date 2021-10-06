Помер відомий народний синоптик Леонід Горбань, – ЗМІ

6 жовтня 2021 , 19:07
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Джерело:

"Обозреватель"

На 83-му році життя помер знаменитий український народний синоптик Леонід Горбань. Чоловіка не стало 1 жовтня.

Про смерть Горбаня виданню розповіли рідні чоловіка. Причини відходу синоптика у засвіти наразі невідомі.

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Помер синоптик Леонід Горбань

Леоніда Івановича не стало 1 жовтня,
– поділилася невістка синоптика.

Леоніду Горбаню було 82 роки. Він став відомим завдяки своїм точним тривалим прогнозам погоди.

Що відомо про Леоніда Горбаня

  • Жив чоловік під Києвом. За освітою він не метеоролог, а професійний пожежник, підполковник, мав 34 роки військового стажу.
  • Його вважали єдиною людиною в Україні, яка могла робити прогноз на декілька років вперед.
  • Свою першу книгу "Народний календар погоди" Горбань писав понад 30 років. Вона побачила світ тільки у 1990-х роках – після розпаду СРСР. Найвідомішим його творінням є "Погода до 2030 року".

Редакція 24 каналу теж співпрацювала з народним синоптиком Леонідом Горбанем. Висловлюємо співчуття рідним та близьким чоловіка. Світла пам'ять!

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Автор: Наталія Пристанська