Донька повідомила дату й місце прощання з Володимиром Яворівським

Письменник та політичний діяч Володимир Яворівський помер у віці 78 років. Рідні та близькі проведуть його в останню путь 19 квітня.

Про місце та час прощання з Володимиром Яворівським повідомила у фейсбуці його донька. Трагічну звістку про його забель вона сповістила 16 квітня.

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Прощання відбудеться 19 квітня:

об 11:00 – у Видубицькому монастирі;

– у Видубицькому монастирі; о 13.00 – на Байковому кладовищі у Києві.

Що відомо про Яворівського

Джерело: "Вікіпедія"

Народився у селі Теклівка, що у Вінницькій області. Здобував освіту в Одесі за спеціальністю "Українська мова та література". Після навчання пішов у журналістику.

Працював редактором радіо в Одесі та Запоріжжі, на телебаченні у Львові, був кореспондентом низки газет, згодом – заступником головного редактора журналу "Вітчизна".

Упродовж багатьох років, з тимчасовими перервами, вів на Першому каналі Українського радіо авторську передачу "20 хвилин з Володимиром Яворівським".

Яворівський – одним із засновників Народного Руху України. Він був народним депутатом I, II, IV, V і VI скликань. В останніх трьох представляв "Блок Юлії Тимошенко".

Був членом Спілки письменників України з 1971 року, а з жовтня 2001 по листопад 2011 року очолював її. Вів публіцистичну колонку у виданні СПУ "Літературна Україна".

У романі "Марія з полином у кінці століття" описав драматичні події весни 1986 року у Чорнобилі. А його повість "Варвара серед варварів" екранізували у 2001 році.