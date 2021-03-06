Помер великий друг України Йоганесс Керт

У Естонії помер політик, колишній депутат, есккомандувач Силами оборони Йоганесс Керт. Йому був 61 рік. Керт підтримував не лише територіальну цілісність України, а і її інтеграцію в Євросоюз.

Інформацію про смерть Йоганесса Керта оприлюднили естонські ЗМІ. Також слова жалю висловили посол України в Естонії Мар'яна Беца та заступник очільника МВС Антон Геращенко.

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Помер Йоганесс Керт: що відомо

Трагедія трапилася ще 4 березня, але про неї стало відомим тільки зараз.

Про причини смерті інформації немає – ЗМІ лише констатують факт і висловлюють співчуття.

Коротка біографія Йоганесса Керта

Народився він 3 грудня 1959 року в Печора. Це етнічне естонське містечко. Сьогодні воно розташовується на території Росії.

Вищу освіту Керт здобув в 1981 році в Тартуському університеті за спеціальністю "фізична культура".

У 80-х почалася його кар'єра в армії. Спершу, 1983 рік, він став командиром взводу армії СРСР. Далі отримав посаду помічник командира роти. Закінчив служити в 1985 році.

За словами Геращенка, Керт у 1980 роках також закінчив Харківське танкове училище.

У 90-х він зайнявся відродженням Кайтселійту – Союзу оборони Естонії. В 1990 році вступив в організацію, в 1991-му очолював Тартуську дружину, а з 1993 по 1996 рік був командиром Кайтселійту. Сили оборони Естонії очолював з 1996 по 2000 рік.

Керт був депутатом двох скликань естонського парламенту (з 2015 року). У Рійгікогу очолював також естонсько-українську групу.

Крім того, був військовим представником Естонії при НАТО та Європейському Союзі, радником міністра оборони та командувачем сухопутних військ. Мав звання генерал-лейтенанта, найвищого командного чину в Збройних силах.

У 2018 році Керт отримав медаль Балтійської Асамблеї за підтримку територіальної цілісності України та її вступу в ЄС.

Сили оборони Естонії – це сукупність структур і організацій, що відповідають за оборону та безпеку країни. До їхнього складу входять Збройні сили Естонії та Союз оборони Естонії. Останні є добровольчими воєнізованими формуваннями, друга назва – Кайтселійт.

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Як Йоганнеса Керта згадують в Україні

Маряна Беца зауважила, що глибоко засмучена новинами про смерть Керта

Справжній друг України, член Рійгікогу, глава парламентської групи Естонія – Україна помер 4 березня. Щирі співчуття родині та естонському народу,

– зазначила дипломатка.

Антон Геращенко, зі свого боку, підкреслив, що Керт для нього – розумний, освічений інтелектуал і патріот своєї країни. Він був прикладом того, якими мають бути генерали й командири в Україні.

Коли Путінська Росія, споконвічний ворог Естонії та всієї Західної цивілізації, напала на Україну, Йоганнес Керт разом зі своїми однодумцями створив Благодійний Фонд Vaba Ukraina й організував лікування та навчання українських воїнів у Естонії,

– зауважив він.

У них із Кертом була мрія – передати до України та взяти досвід естонського Кайтселіту для того, щоб зробити Україну сильнішою і від зовнішніх, і від внутрішніх ворогів. Про цей досвід Геращенко дізнався під час 2 візитів до Естонії. Там він вивчав, як влаштовано систему територіальної оборони країни, заснованої на принципі добровольчества та патріотизму.

"В особовому складі Союзу оборони Естонії – 23 тисячі, готових у будь-який момент виступити на захист Батьківщини. Якби у нас в Україні був би свій Союз оборони, то за різниці населення в 30 разів в нашому Кайтселіті було б 700 тисяч озброєних чоловіків і жінок на додачу до 250 тисяч особового складу ЗСУ. І Росія ніколи більше не намагалася б напасти на нас збройною силою", – підкреслив Геращенко та висловив сподівання, що колись це станеться.

На завершення він наголосив: всі, хто знав Йоганнеса Керта в Україні, будуть дбайливо зберігати пам'ять про нього. Також посадовець анонсував вечір пам'яті друга України (дата – поки невідома).

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