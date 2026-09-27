Волинь у скорботі: помер захисник Іван Михайлов

У Цуманській громаді повідомили про смерть військовослужбовця Івана Михайлова з села Башлики. Чин поховання воїна відбувся 26 вересня у селищі Цумань.

Про це повідомили у Цуманській селищній раді.

Що відомо про смерть Івана Михайлова?

Із життя пішов житель села Башлики, захисник України Михайлов Іван Іванович, 1 вересня 1979 року народження. Громада висловлює глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам воїна.

Прощання із захисником пройшло в храмі Іоана Хрестителя в селищі Цумань. Заупокійне служіння об'єднало мешканців громади, аби віддати шану земляку, який боронив українську землю.

Після завершення заупокійної служби скорботний кортеж вирушив через село Карпилівка до села Башлики, де на місцевому цвинтарі відбулося поховання.

Кого втратила Україна через війну?

Під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку загинув житомирянин Андрій Татуревич. Військовий служив оператором БпЛА та захищав Україну на передовій.

23 вересня повідомили про загибель військовослужбовця Едуарда Семенова. У нього залишилися дружина та донька.

18 вересня у Головному військовому клінічному госпіталі Києва помер захисник Володимир Гикавий. Військовий проходив лікування, однак врятувати його не вдалося.