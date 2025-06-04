Зазнав важкого поранення й помер у лікарні: на Одещині попрощаються з захисником

В Одеській області 5 червні проведуть в останню путь українського захисника Германа Васильєва. Воїн зазнав важкого поранення на Херсонському напрямку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Петровірівську ОТГ.

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Помер захисник з Одещини Герман Васильєв

Захисник Герман Васильєв народився 3 березня 1995 року в Петровірівці на Одещині. Воїн зазнав важкого поранення на Херсонському напрямку. На жаль, 31 травня помер у лікарні.

О 6 годині ранку перестало битися серце нашого односельчанина… Мужній, сміливий, працьовитий, незламний, справжній патріот, таким його пам'ятатимуть всі, хто його знав,

– наголосили у громаді.

В останню путь Героя проведуть 5 червня. О 09:00 з центральної площі села Петровірівка виїдуть 3 шкільні автобуси.

Поховають захисника в селі Мале Роздільнянського району.

Помер захисник Герман Васильєв / Фото з фейсбуку Петровірівської громади

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким Германа Васильєва. Вічна пам'ять і слава Героєві!