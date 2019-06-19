Путіна не можна вилікувати, лише приспати: найгучніші цитати Дмитра Тимчука

19 червня загинув народний депутат від фракції "Народний фронт" Дмитро Тимчук. Його знайшли мертвим вдома у Києві з вогнепальним пораненням голови. Попередньою робочою версією слідства є те, що Тимчук застрелився при чищенні пістолета. Згадуємо найгучніші висловлювання політика.

Про 9 травня

… І ось питання. Коли твій противник, при всій своїй ідеологічній обробці, в прямому сенсі божеволіє від того, скільки людей йому доводиться знищувати щодня – як ми можемо назвати тих радянських "стратегів-творців Перемоги", хто не вмів воювати інакше? Хто "кував Перемогу", щодня надсилаючи під "циркулярки" тисячі й тисячі чужих синів? У мене пристойних слів немає.

9 травня може бути "святом" лише для купки неадекватних. Для нормальної людини – навряд чи.

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Про Путіна

Навіть самі комуністи за часів СРСР щосили намагалися зобразити "дружну сім'ю народів", де нібито всі рівні. Для Путіна ж увесь колишній СРСР – це "Росія"... Простіше кажучи, геополітичний шизофренік Путін стверджує, що Україна – це "національні кордони Росії". Мабуть, ніхто не може розкрити глибини моральної, етичної, людської деградації Росії та росіян повніше, аніж її божевільний царьок.

Путіна, схоже, уже не можна вилікувати. Тільки приспати.

Про плани Росії щодо Донбасу

Федералізація України для Росії зараз є ідеальним варіантом, адже вона де-факто контролює окуповані частини Донбасу. При проведенні федералізації і отриманні цими територіями легендарного і сумно відомого "особливого статусу" фактично ця територія буде перебувати в складі України, а управлятися Російською Федерацією.

Тут грає роль ще один фактор, якого не було навесні 2014 року: хто де-юре буде контролювати цю територію, той буде відповідати за відновлення інфраструктури, а для України стоїть питання про виплату різних соціальних допомог, йдеться про багатомільярдні суми. Про вартість відновлення інфраструктури Донбасу, яку росіяни за ці роки зруйнували, я взагалі мовчу. Це повинні бути колосальні кошти. А ще є питання розмінування місцевості, тобто маса питань, які тягнуть за собою величезні витрати.

Вони (Росія, – 24), з одного боку, де-факто продовжують контролювати окуповану територію, Україна починає там відновлення всього за свої гроші, відповідно, її економіка приходить в ще більш плачевний стан. Тому питання федералізації України ніколи не знімали з порядку денного. І чим далі, тим більш привабливим він представляється для Москви.

Про армію

Мобілізовані українці мають реальний бойовий досвід, на відміну від росіян, які під час строкової служби в збройних силах займалися фарбуванням парканів.

...Кожен український військовослужбовець приймає присягу тільки на вірність українському народові. Нікому більше. Він служить країні, а не особистостям. Так було і, свято сподіваюся, так буде назавжди й надалі. Не треба робити з України монархію чи диктатуру.

Про отримання томосу

Коментуючи зустріч Московського патріарха Кирила з Константинопольським патріархом Варфоломієм у серпні, Тимчук згадував можливе отримання томосу УПЦ.

Однозначно, мета візиту – остання показова спроба, саме спроба, а не шанс, тому що у Москви вже немає жодних шансів натиснути на Вселенського Патріарха Варфоломія і залякати його щодо "українського питання". При цьому, особиста поїздка патріарха РПЦ Кирила на Фанар до Варфоломія вказує на те, що Москва вже вичерпала всі свої аргументи і прекрасно розуміє, що програла цю "шахову партію".

У Кремлі дуже незадоволені РПЦ і ФСБ РФ, які провалили такий стратегічний напрямок, який завдає нищівного удару по "русскому миру" в Україні.

Про український флот

Україна не може дозволити собі утримувати потужний військовий флот, тому відбувається створення "москітного" флоту, реалізується перехід до тактики "вовчої зграї". Це наразі єдиний варіант розвитку для нас, який надаватиме можливості проведення операцій на можливому морському театрі бойових дій,

Про гуманітарні конвої РФ

Так звана "гуманітарна допомога" давала змогу Москві говорити про "постійну підтримку населення Донбасу", яке "страждає від української хунти".

Росія навмисно використовувала для своїх "гумконвоїв" невиправдано велику кількість вантажівок для пропагандистських цілей, а також для вивезення з ОРДЛО обладнання захоплених підприємств Донбасу та інших матеріальних ресурсів.

Про екологічну катастрофу на Донбасі

Саме Дмитро Тимчук повідомив, що окупанти прийняли рішення про зупинку сухої консервації шахти "2-біс", яка входила до складу "Микитівського ртутного комбінату" у Горлівці.

У 2012 році на тему впливу переробки ртуті на екосистему регіону за участю американських вчених проводилися дослідження в районах, прилеглих до комбінату, які показали, що вміст парів ртуті становить від 155-300 до 1427-1680 мг/л. Це є причиною ртутної інтоксикації жителів цього району, підвищеної захворюваності, дитячої смертності.

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У ґрунті навколишньої території, відстійнику і попелу рослин виявлені концентрації ртуті, що перевищують фонові в 10-15 разів. Вміст металу в підземних водах в районі комбінату в 20-30 разів перевищує гранично допустиму концентрацію.

Експерти, за його інформацією, заявили, що затоплення ртутної шахти може призвести до просідання ґрунту під руслом каналу "Сіверський Донець – Донбас" і руйнування водоводу.

Що відомо про Дмитра Тимчука?У 2014 році підполковник запасу Тимчук став координатором групи "Інформаційний спротив", відомим українським блогером і військовим експертом. Він детально висвітлював перебіг анексії Криму, вторгнення РФ в Україну та диверсійну діяльність Росії на Донбасі.



Також з 2014 року був народним депутатом від партії "Народний фронт".