09:06
19 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: "Вічний" Лукашенко. Медвєдєв покинув хор
      Вєсті Кремля
      22:15, 18 листопада
      Вєсті.UA: Луценко міняє професію. Милованова не вставляє
      Вєсті.UA
      22:08, 18 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ

      Помер командир 128-ї бригади Коростельов, який підірівався на Донбасі

      107 Читать новость на русском
      Помер важкопоранений командир 128-ї бригади Євген Коростельов / Колаж 24 Каналу

      У військовому шпиталі Харкова помер військовий Євген Коростельов. 12 листопада командир 128-ї бригади підірвався на міні поблизу Новотроїцького на Донбасі та втратив ногу.

      Військовий помер близько 4 ранку 19 листопада, повідомили у Генштабі ЗСУ. Лікарі боролись за його життя цілий тиждень.

      Важливо: Велика війна може прийти в Україну, – Клімкін

      У Харківському військово-медичному клінічному центрі Північного регіону перестало битися серце командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади полковника Євгена Коростельова, – повідомили у ЗСУ.

      Представник Міноборони Дмитро Чалий додав, що вночі став військового різко погіршився.

      Наразі експерти встановлюють остаточну причина смерті військовослужбовця. У нього залишилась дружина і двоє дітей.

      Як Коростильов отримав поранення? 

      Євген Коростельов 12 листопада разом з побратимом підірвалися на міні під час виконання бойового завдання поблизу Новотроїцького. Військовому відірвало стопу й перебило гомілку. На жаль, лікарям довелось ампутувати йому праву стопу та ліву гомілку. Коростельов перебував на апараті штучної вентиляції легенів, у тяжкому, але стабільному стані.

      Що відомо про Євгена Коростельова? Два місяці тому Євген став керівником 128-мої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. 

      Раніше служив у 25 окремій повітрянодесантній бригаді, де пройшов шлях від командира взводу до командира бригадної артилерійської групи – заступника командира бригади.

      Україну вкриє густий туман: синоптики назвали області
      сьогодні
      3802
      Теги: Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Система образования безнадежно отстала от других отраслей, или Учатся не на ошибках
      сьогодні , 08:40 Система образования безнадежно отстала от других отраслей, или Учатся не на ошибках
      Блог Соцмережі 62
      Українські ЗМІ на окупованому Донбасі: що про це відомо
      сьогодні , 08:12 Українські ЗМІ на окупованому Донбасі: що про це відомо
      Світлана Попова 1121
      Електронні сигарети – як безболісно відмовитись від цигарок
      18 листопада , 17:35 Електронні сигарети – як безболісно відмовитись від цигарок
      755
      Нормандська зустріч: чому Путін погодився і які умови висуватиме Росія
      сьогодні , 07:15 Нормандська зустріч: чому Путін погодився і які умови висуватиме Росія
      Інна Жолобович 4963
      "Боротьба за Гонконг": що розказують світові медіа про масштабні протести
      сьогодні , 06:45 "Боротьба за Гонконг": що розказують світові медіа про масштабні протести
      Світлана Попова 1560
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук