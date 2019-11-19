Помер командир 128-ї бригади Коростельов, який підірівався на Донбасі

У військовому шпиталі Харкова помер військовий Євген Коростельов. 12 листопада командир 128-ї бригади підірвався на міні поблизу Новотроїцького на Донбасі та втратив ногу.

Військовий помер близько 4 ранку 19 листопада, повідомили у Генштабі ЗСУ. Лікарі боролись за його життя цілий тиждень.

Важливо: Велика війна може прийти в Україну, – Клімкін

У Харківському військово-медичному клінічному центрі Північного регіону перестало битися серце командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади полковника Євгена Коростельова, – повідомили у ЗСУ.

Представник Міноборони Дмитро Чалий додав, що вночі став військового різко погіршився.

Наразі експерти встановлюють остаточну причина смерті військовослужбовця. У нього залишилась дружина і двоє дітей.

Як Коростильов отримав поранення?

Євген Коростельов 12 листопада разом з побратимом підірвалися на міні під час виконання бойового завдання поблизу Новотроїцького. Військовому відірвало стопу й перебило гомілку. На жаль, лікарям довелось ампутувати йому праву стопу та ліву гомілку. Коростельов перебував на апараті штучної вентиляції легенів, у тяжкому, але стабільному стані.

Що відомо про Євгена Коростельова? Два місяці тому Євген став керівником 128-мої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.



Раніше служив у 25 окремій повітрянодесантній бригаді, де пройшов шлях від командира взводу до командира бригадної артилерійської групи – заступника командира бригади.