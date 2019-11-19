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      Умер командир 128-й бригады Коростелев, который подорвался на Донбассе

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      Умер тяжелораненый командир 128-й бригады Евгений Коростелев / Коллаж 24 Канала

      В военном госпитале Харькова умер военный Евгений Коростелев. 12 ноября командир 128-й бригады подорвался на мине вблизи Новотроицкого на Донбассе и потерял ногу.

      Военный умер около 4 утра 19 ноября, сообщили в Генштабе ВСУ. Врачи боролись за его жизнь целую неделю.

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      В Харьковском военно-медицинском клиническом центре Северного региона перестало биться сердце командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковника Евгения Коростелева,
      – сообщили в ВСУ.

      Представитель Минобороны Дмитрий Чалый добавил, что ночью состояние военного резко ухудшилось.

      Сейчас эксперты устанавливают окончательную причину смерти военнослужащего. У него осталась жена и двое детей.

      Как Коростелев получил ранение?

      Евгений Коростелев 12 ноября вместе с собратом подорвались на мине во время выполнения боевого задания вблизи Новотроицкого. Военному оторвало стопу и перебило голень.

      К сожалению, врачам пришлось ампутировать ему правую стопу и левую голень. Коростелев находился на аппарате искусственной вентиляции легких, в тяжелом, но стабильном состоянии.

      Внимание! Фото 18+


      Раненый на Донбассе полковник Евгений Коростелев

      Что известно про Евгения Коростелева?Два месяца назад Евгений стал руководителем 128-ой отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

      Ранее служил в 25 отдельной воздушно-десантной бригаде. Там прошел военный путь от командира взвода до командира бригадной артиллерийской группы – заместителя командира бригады.

      В июле 2015 года был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени "За личное мужество и высокий профессионализм, выявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Жертвы Вооруженные силы Украины
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