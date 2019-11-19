Умер командир 128-й бригады Коростелев, который подорвался на Донбассе

В военном госпитале Харькова умер военный Евгений Коростелев. 12 ноября командир 128-й бригады подорвался на мине вблизи Новотроицкого на Донбассе и потерял ногу.

Военный умер около 4 утра 19 ноября, сообщили в Генштабе ВСУ. Врачи боролись за его жизнь целую неделю.

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В Харьковском военно-медицинском клиническом центре Северного региона перестало биться сердце командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковника Евгения Коростелева,

– сообщили в ВСУ.

Представитель Минобороны Дмитрий Чалый добавил, что ночью состояние военного резко ухудшилось.

Сейчас эксперты устанавливают окончательную причину смерти военнослужащего. У него осталась жена и двое детей.

Как Коростелев получил ранение?

Евгений Коростелев 12 ноября вместе с собратом подорвались на мине во время выполнения боевого задания вблизи Новотроицкого. Военному оторвало стопу и перебило голень.

К сожалению, врачам пришлось ампутировать ему правую стопу и левую голень. Коростелев находился на аппарате искусственной вентиляции легких, в тяжелом, но стабильном состоянии.

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Раненый на Донбассе полковник Евгений Коростелев

Что известно про Евгения Коростелева?Два месяца назад Евгений стал руководителем 128-ой отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.



Ранее служил в 25 отдельной воздушно-десантной бригаде. Там прошел военный путь от командира взвода до командира бригадной артиллерийской группы – заместителя командира бригады.



В июле 2015 года был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени "За личное мужество и высокий профессионализм, выявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".